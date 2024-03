Triunfa en los Razzie

´Winnie the Pooh: blood and honey´.

Ciudad de México

La película "Winnie the pooh: blood and honey" confirmó los pronósticos de varios críticos fílmicos que durante 2023 la nombraron en la lista de las peores películas del año y que este sábado se erigió como la gran triunfadora de los premios Razzie.

Los Razzie, conocidos como los antiOscar, son entregados anualmente por la Golden Raspberry Award Foundation la cual, de acuerdo con su biografía, hace recordar a los grandes talentos que deberían saber que no deben asociar su nombre con proyectos de mala calidad. "Winnie the pooh: blood and honey" obtuvo cinco galardones:

Peor película, Peor director (Rhys Frake-Waterfield), Peor pareja, Peor remake, Secuela y precuela y Peor guión.

Fueron nueve categorías las premiadas, siendo "Los indestructibles 4" la segunda ganadora, con dos premios para Megan Fox y Sylvester Stallone como Peor actriz de Soporte y Peor actor de soporte, respectivamente. Fox también se llevó el de Peor actriz por "Johnny & Clyde", mientras que Jon Voinght el de Peor Actor, por "Mercy".