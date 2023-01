'The Last of Us' arranca con el pie derecho en HBO Max

Estas cifras marcan el debut más grande para HBO Max después de House of the Dragon , precuela de Game of Thrones, que llegó a la plataforma el año pasado rompiendo varios récords de audiencia. Antes de esta, el otro mejor debut había sido Boardwalk Empire, en 2010, ¡hace más de una década!

En especial a HBO Max y los canales lineales de la marca. Y es que la serie de televisión, que estrenó este domingo su primer episodio, atrajo a 4.7 millones de espectadores, según confirmó la compañía este martes.

El show de dragones e intrigas familiares hizo historia en 2022 al estrenarse con 9.98 millones de espectadores en línea (los canales tradicionales de paga) y HBO Max. Se alzó como la audiencia más grande en la historia de la TV de paga para una serie original nueva.

En contraste, el drama gangsteril Boardwalk Empire, protagonizado por Steve Buscemi, se lanzó en 2010 con 4.81 millones de espectadores sintonizando su estreno. A lo largo de sus siguientes temporadas estos números se mantuvieron oscilando, demostrando la calidad de la producción.

HBO, a través de un comunicado de prensa, dijo que la audiencia del domingo por la noche en general representa entre el 20 y el 40 por ciento de la audiencia bruta total de un programa por episodio.

The Last of Us, que se basa en el exitoso videojuego de PlayStation, tiene lugar 20 años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel (Pedro Pascal, de The Mandalorian), un sobreviviente endurecido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey, de Game of Thrones), una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena.

"Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir", se especifica en la sinopsis.

Además de Pascal y Ramsey, el show está protagonizado por Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett y Nick Offerman, así como Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge y Jeffrey Pierce.

"Estamos encantados de ver a los fanáticos de la serie y del juego experimentar esta icónica historia de una nueva manera, y les extendemos nuestra gratitud por ayudar a que sea un éxito", dijo Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de contenido de HBO y HBO Max.