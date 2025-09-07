Destacan 'The Studio' y 'The Penguin' en Emmys creativos

Julie Andrews ganó su tercer premio Emmy a los 89 años este sábado en los Premios Emmy a las Artes Creativas, mientras que The Studio se llevó nueve trofeos y The Penguin ocho.

Andrews ganó el premio a la mejor interpretación de voz en off por su trabajo en la exitosa serie de Bridgerton, de Netflix, su primer Emmy desde 2005.

The Studio, de Apple TV++, la serie de comedia más nominada de este año, ganó por su cinematografía, diseño de producción, casting y otras categorías técnicas.

"Gracias, Sal Saperstein", dijeron casi todos los ganadores de The Studio al subir por sus premios al escenario, un chiste recurrente que hace referencia al personaje de Ike Barinholtz, a quien le dan un agradecimiento inesperado en el programa.

Adam Newport-Berra, cuya cinematografía en la serie de comedia evoca la belleza que los personajes cómicos intentan capturar, ganó por un episodio muy metafórico llamado "The Oner", en el que un equipo en pantalla intenta capturar una toma única y larga en un episodio que, a su vez, se realiza en una sola toma.

"'The Oner' fue prácticamente la cumbre de lo que intentábamos lograr", dijo Newport-Berra tras bambalinas.

En una línea visual similar, Adolescence, la aclamada serie de Netflix donde cada episodio es una toma única, ganó el premio a la mejor cinematografía en una miniserie.

Este fue uno de los dos únicos Emmy que ganó Adolescence en una noche en la que The Penguin de HBO dominó las categorías de miniserie. La abundancia de categorías de arte otorgadas le permitió ganar ocho, incluyendo maquillaje protésico y efectos visuales. Andor, la serie de Star Wars de Disney+, ganó cuatro en la categoría de drama.

Los Emmys de Artes Creativas, donde se entregan casi 100 premios en dos noches, son la antesala de la ceremonia principal de los Premios Emmy Primetime, que se transmitirá en vivo por CBS el 14 de septiembre.

"Estos son los verdaderos Emmys", dijo la presentadora Maya Rudolph al comienzo de la gala en el Teatro Peacock de Los Ángeles. "Estos son esos Emmys sin los cuales no podrían tener los otros Emmys, porque no se haría nada".

Julianne Nicholson y Bryan Cranston fueron los ganadores en las categorías de actores invitados en series. Nicholson superó a las ganadoras del Óscar, Jamie Lee Curtis y Olivia Colman, para ganar su primer Emmy a mejor actriz invitada en una comedia en Hacks.

Nicholson, quien también está nominada a mejor actriz de reparto en un drama por Paradise en la ceremonia principal del próximo fin de semana, suele interpretar papeles muy serios y le encantó explorar una nueva faceta en Hacks.

"Fue muy divertido darlo todo de una manera que no suelo tener la oportunidad de hacerlo", dijo luego de la gala mientras sostenía su Emmy. "Fue una gran sorpresa y algo que estaba buscando".

Shawn Hatosy ganó el premio al mejor actor invitado en un drama por interpretar al médico supervisor en The Pitt, quien es relevado por la estrella Noah Wyle al comienzo del programa, que dura todo un día, y luego lo releva al final de la intensa serie médica.

El actor dedicó gran parte de su discurso a elogiar a Wyle, quien estaba entre el público y podría ser el favorito para ganar el premio al mejor actor en un drama el próximo fin de semana.

"Su liderazgo, su actuación en The Pitt es extraordinaria", dijo Hatosy desde el escenario.

Los actores invitados de The Studio crearon una categoría repleta de estrellas, y dieron a los cineastas Ron Howard y Martin Scorsese la oportunidad de ganar sus primeros Emmys de actuación.

Sin embargo, el premio fue para su veterano compañero de reparto de The Studio, Cranston, quien ganó su séptimo Emmy tras los seis que consiguió en sus años en Breaking Bad.

Merritt Wever ganó el premio a la mejor actriz invitada en un drama por Severance. Fue uno de los seis Emmys que ganó este sábado la serie de Apple TV++, relativamente pocos trofeos para la serie más nominada del año, que se encuentra entre las favoritas a mejor drama el próximo fin de semana.

Fue muy diferente a los Emmys de las Artes Creativas del año pasado, cuando Shogun rompió un récord de Emmys en una temporada con 14 antes de dominar la ceremonia principal. El recuento de este sábado sugirió que las principales categorías de drama del próximo fin de semana podrían estar muy abiertas.

Otra gran nominada, The White Lotus, solo ganó un premio por la música de su título de apertura, y Hatosy fue el único ganador por The Pitt.

Ni Andrews, ni Cranston ni Wever estuvieron presentes en la ceremonia, como suele ser habitual en los Premios a las Artes Creativas. Los nominados que estuvieron presentes como presentadores, como Rudolph, Curtis y Howard, no resultaron ganadores.

Andrews ganó su primer Emmy por el especial The Julie Andrews Hour, en 1973, y otro por Broadway: The American Musical, en 2005. Tiene un Óscar y un Grammy por su interpretación de Mary Poppins. Solo le falta un Tony para completar su estatus de EGOT, a pesar de ser una figura clave de los escenarios de Broadway en espectáculos como My Fair Lady.

Este domingo estará dedicado a los realities y a la programación de variedades. Kendrick Lamar y Beyoncé están nominados por sus programas de medio tiempo de fútbol americano.