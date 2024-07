Estos son los nominados a los Premios Emmy 2024

Este miércoles la Academia de Televisión anunció a los nominados para la entrega de sus premios número 76, cuya lista fue liderada por Shogun con 25 candidaturas y The Bear (El Oso) con 23.

Shogun.

Los nominados fueron dados a conocer en una transmisión en vivo desde El Capitan Theatre en Hollywood por Tony Hale y Sheryl Lee Ralph.

The Bear.

En la categoría de comedia, la serie The Bear estableció un nuevo récord al acaparar el listado con 23 menciones, entre ellas Actor y Actriz Principal y Mejor Serie de Televisión.

The Bear (El Oso) estableció un nuevo récord de nominaciones en un solo año en la categoría de Comedia con 23 (anteriormente en manos de 30 Rock con 22 nominaciones en 2009).

Por otro lado, Shogun encabezó las candidaturas de drama con 25 y fue nombrada en ramas como Actriz Principal y Actor de Reparto.

True Detective, Tierra Nocturna.

True Detective: Night Country (True Detective: Tierra Nocturna), producida por la mexicana Issa López encabezó la sección de series limitadas, con 19 menciones.

Una de las sorpresas fue la nominación de Sofía Vergara en la categoría de Actriz Principal en una Miniserie, por su papel en la serie Griselda, de Netflix, convirtiéndose en la primera latina en ser nombrada en esta candidatura, según Deadline. Esta mención es la quinta en su carrera artística.

La ceremonia donde se darán a conocer a los ganadores de los Emmy se llevará a cabo el 15 de septiembre en el Peacock Theater en Los Ángeles.

Only murders in the building.

The Morning Show.





La lista de nominaciones es la siguiente:

Serie de Drama

"The Crown", Netflix

"Fallout", Prime Video

"The Gilded Age" HBO/Max

"The Morning Show" Apple TV+

"Sr. y Sra. Smith" Prime Video

"Shogun", FX

"Slow Horses", Apple TV+

"El Problema de los 3 Cuerpos", Netflix

Serie de Comedia

"Abbott Elementary", ABC

"The Bear", FX

"Curb Your Enthusiasm", HBO/Max

"Hacks", HBO/Max

"Only Murders in the Building", Hulu

"Palm Royale", Apple TV+

"Reservation Dogs", FX

"What We Do in the Shadows", FX

Serie Limitada (Miniserie)

"Baby Reindeer", Netflix

"Fargo", FX

"Lessons in Chemistry", Apple TV+

"Ripley", Netflix

"True Detective: Tierra Nocturna", HBO/Max

Actor en una Serie de Drama

Idris Elba, "Hijack"

Donald Glover, "Sr. y Sra. Smith"

Walter Goggins, "Fallout"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Hiroyuki Sanada, "Shogun"

Dominic West, "The Crown"

Actriz en una Serie de Drama

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Carrie Coon, "The Gilded Age"

Maya Erskine, "Mr. And Mrs. Smith"

Anna Sawai, "Shogun"

Imelda Staunton, "The Crown"

Reese Witherspoon, "The Morning Show"

Actor en una Serie de Comedia

Matt Berry, "What We Do in the Shadows"

Larry David, "Curb Your Enthusiasm"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "The Bear" (El Oso)

D'Pharaoh Woon-A-Tai, "Reservation Dogs."

Actriz en una Serie de Comedia

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Ayo Edebiri, "The Bear"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Maya Rudolph, "Loot"

Jean Smart, "Hacks"

Kristin Wiig, "Palm Royale"

Actor de Reparto en una Serie de Comedia

Lionel Boyce, "The Bear"

Paul W. Downs, "Hacks"

Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"

Paul Rudd, "Only Murders in the Building"

Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

Bowen Yang, "Saturday Night Live"

Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Carol Burnett, "Palm Royale"

Liza Colón-Zayas, "The Bear"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Janelle James, "Abbott Elementary"

Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"

Meryl Streep, "Only Murders in the Building"

Actriz de Reparto en una Serie de Drama

Christine Baranski, "The Gilded Age"

Nicole Beharie, "The Morning Show"

Elizabeth Debicki, "The Crown"

Greta Lee, "The Morning Show"

Lesley Manville, "The Crown"

Karen Pittman, "The Morning Show"

Holland Taylor, "The Morning Show"

Actor de Reparto en una Serie de Drama

Tadanobu Asano, "Shogun"

Billy Crudup, "The Morning Show"

Mark Duplass, "The Morning Show"

Jon Hamm, "The Morning Show"

Takehiro Hira, "Shogun"

Jack Lowden, "Slow Horses"

Jonathan Pryce, "The Crown"

Actriz Principal en una Miniserie

Jodie Foster, "True Detective: Night Country"

Brie Larson, "Lessons in Chemistry"

Juno Temple, "Fargo"

Sofía Vergara, "Griselda"

Naomi Watts, "Feud: Capote vs. The Swans"

Actor Principal en una Miniserie

Matt Bomer, "Fellow Travelers"

Richard Gadd, "Baby Reindeer"

Jon Hamm, "Fargo"

Tom Hollander, "Feud: Capote vs. The Swans"

Andrew Scott, "Ripley"

Programa de Variedades de Entrevistas

"The Daily Show," Comedy Central

"Jimmy Kimmel Live!" ABC

"Late Night with Seth Meyers," NBC

"The Late Show with Stephen Colbert," CBS

Película para la Televisión

"Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie," Peacock

"Quiz Lady," Hulu

"Red, White and Royal Blue," Prime Video

"Scoop," Netflix

"Unfrosted," Netflix