Facundo y Aaron Mercury lideran en La Casa de los Famosos México

La Casa de Los Famosos México inició su cuarta semana tras la sorpresiva eliminación de Ninel Conde, que dejó a Elaine, Mariana y compañía muy afectados, pero de la que deberán reponerse para la prueba del líder y la búsqueda de la moneda del destino.

Cabe señalar para aquellos que no sepan qué es este objeto, que el habitante que la encuentre en la búsqueda del tesoro obtendrá un beneficio especial, como el lunes pasado en el que Botas tuvo la posibilidad de dar tres puntos en una de sus nominaciones.

Por otro lado, la prueba del líder es una que todos quieren ganar, pues, aquel que consiga el triunfo, podrá subir a la suite del líder en compañía de la persona que quiera, además de la inmunidad y la salvación, aunque esta última deberá defenderla más adelante en la semana.

En esta cuarta oportunidad, los participantes tuvieron que jugar antes de la gala para determinar a los cuatro finalistas que disputarán la gran final, esto en un desafío de fuerza en el que por grupos debían sostenerse de un tronco mientras este daba vueltas.

Los habitantes que consiguieron su boleto para pelear por el liderato fueron Aaron Mercury, Facundo y Dalilah Polanco que en la transmisión en vivo de este lunes se enfrentaron en un último round de "Tronco Loco".

¿Quién ganó la prueba del líder y la moneda de destino hoy, 18 de agosto?

Facundo y Aaron se convirtieron en líderes tras aguantar 6 minutos en el tronco, siendo así los ganadores de la prueba del líder hoy, lunes 18 de agosto, con lo que subirán a la suite del líder en la que convivirán toda la semana disfrutando de comida y lujos exclusivos.

Por otro lado, la moneda del destino se la llevó Elaine Haro que justamente estaba celebrando su cumpleaños número 22 que gracias a eso obtuvo la posibilidad de ver todos los puntos que recibió ella u otro habitante durante las nominaciones pasadas, por lo que ahora sabe quienes votaron por ella.