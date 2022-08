Netflix: El hombre más odiado de internet, documental sobre Hunter Moore y su sitio de pornovenganza

Hunter Moore, es "El hombre más odiado de Internet" y es el objeto de estudio en el documental lanzado por Netflix y dirigido por Rob Miller. Es el creador del sitio web de pornovenganza ¿IsAnyoneUp?" (¿Alguien está despierto?).

El sitio fue creado en 2010 y publicó impunemente fotos de mujeres y hombres desnudos. Sólo duró dos años, pues fue dado de baja en 2012 y Moore fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión, así como a una multa de 2 mil 145.70 dólares en restitución.

Tras una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), se descubrió que el nacido en California le había pagado a un hacker para conseguir de manera ilegal material fotográfico privado de contenido explícito, informó CNN.

¿IsAnyoneUp? permitía a los usuarios publicar fotos sexuales en línea de personas sin su consentimiento y generalmente este material estaba acompañado de información personal, como nombres, direcciones y redes sociales.

El sitio web estuvo activo durante 16 meses, en los cuales Moore declaró varias veces que estaba protegido por las mismas leyes que protegen a Facebook.

En la actualidad, Hunter tiene 36 años y salió de prisión en mayo de 2017. Netflix publicó un documental exponiendo su caso y los ilícitos que hizo afectando la vida privada de cientos de personas.

Al principio, ¿IsAnyoneUp? estaba pensado para ser un sitio en el que se mostrara información sobre clubs nocturnos de moda y fotografías sobre qué pasada en la noche, hasta que un día Moore publicó la foto de una chica desnuda con la que salía en ese entonces y la web tuvo un pico de visitas, lo cual le dio la idea de girar el rumbo de su página.

El sitio pretendía ser para venganza

Según él, el sitio sería un lugar en el que la gente pudiera "vengarse" de otras personas al publicar sus fotos de desnudo. Generalmente se creía que el material era enviado por "exparejas" despechadas, que sólo buscaban "humillar" a sus ex.

La revista ´Rolling Stone´, en el artículo que le ha dado el apodo a Moore "El Hombre más odiado de internet", expuso que todos los datos publicados por Hunter en su web provocaban que las fotos aparecieran fácilmente en Google y que familiares pudieran encontrarlas.

"The Most Hated Man on the Internet" (el titular de un artículo de Rolling Stone de 2012 sobre Hunter Moore) también viene con su propia heroína, Charlotte Laws, quien convirtió las acciones de Moore al publicar fotos no autorizadas de su hija Kayla en una cruzada personal, contactando a otras víctimas y cabildeando a las autoridades hasta que encontró a alguien que se hiciera cargo de la causa y tomara medidas.

La serie también contiene una advertencia sobre el arma de doble filo del microscopio mediático. En ese sentido, Hunter Moore demostró ser su peor enemigo, dañándose a sí mismo a través de sus entrevistas sonrientes y su personalidad pública, incluida una aparición particularmente insensible en el programa de entrevistas sindicado del presentador de CNN Anderson Cooper en 2011.

Durante los meses que el sitio web estuvo activo tuvo un tráfico de 350 mil usuarios diarios, y le dio ganancias de casi 30 mil dólares mensuales a su creador.

No fue sino hasta 2015 que, tras una larga investigación del FBI a raíz de las denuncias de varias víctimas, Hunter Moore se declararía culpable por robo de identidad y fue condenado a dos años con seis meses en la cárcel.

Salió libre en 2017, y entonces Hunter Moore lanzó la canción "Make The Internet Great Again" (Haz que internet vuelva a ser genial) y en 2018 publicó un libro llamado "¿Is Anyone Up?".

Ahora está en TikTok

Hunter Moore, el "hombre más odiado de Internet", ahora tiene cuenta de TikTok.

Una vez que se conoció la sentencia a Hunter Moore, se ordenó que sus redes sociales fueran dadas de baja. Incluso su famosa cuenta de Twitter, donde el joven aprovechaba el espacio para "arengar" a sus fans, conocidos como "The Family".

Muchos de sus seguidores, fieles al estilo desafiante de Hunter Moore, ¿amenazaban a quienes iniciaron las denuncias contra el creador de ¿IsAnyoneUp?

Sin embargo, actualmente "el hombre más odiado de Internet" tiene activa una cuenta de TikTok (@huntermoor) que opera desde hace unos días. En la plataforma de videos cortos, Moore apenas tiene unos 186 seguidores y 5 publicaciones donde muestra su identidad.

Hasta hace unos pocos días también tenía activa una cuenta en Twitter (@_iamhuntermoore) con menos de 8mil 385 fans, pero la red social decidió suspenderla.