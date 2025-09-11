A la TV con HBO Max

La franquicia de El Conjuro no terminará con la reciente película Últimos Ritos, pues HBO Max llevará la historia a la televisión.

De acuerdo al medio internacional Variety, Nancy Won, conocida por Sunny, Tiny Beautiful Things y Little Fires Everywhere, se unirá al proyecto como guionista, productora ejecutiva y showrunner.

Por su parte, Peter Cameron y Cameron Squires, quienes han trabajado en producciones de Marvel como Moon Knight, WandaVision y Agatha All Along, se suman como guionistas de la serie.

Desde 2013, la franquicia ha generado cerca de 2 mil 500 millones de dólares con sus películas principales y spin-offs como Annabelle y La Monja.