Un duelo de actuaciones

El actor Pedro Pascal consiguió hacerse popular a través de su trabajo en historias que lo mantienen vigente y que le permiten demostrar su rango actoral.

¿Qué ocurrió?

Y una de las cintas que no hace mucho se vieron en salas cinematográficas es Eddington, que dirige el también guionista, Ari Aster. La historia transcurre durante 2020, en un pequeño pueblo de Nuevo México llamado Eddington y es un western moderno que está condimentado con comedia. El conflicto radica en la rivalidad que desata la elección para ocupar la alcaldía de la localidad de Nuevo México.

Una disputa por el poder genera dos bandos: el del sheriff Joe Cross y el del alcalde Ted García, quien como medida de protección sanitaria impuso el uso de mascarillas en el pueblo, acción que desaprobó Cross. Tanto en sus respectivas casas como en sus vidas, Ted y Joe enfrentan situaciones que poco abonan a sus campañas.

¿Cuál es el contexto general?

En medio de ellos se encuentran los pobladores, quienes también encaran los efectos de la pandemia por Covid-19 y un ataque de un grupo extremista que genera una revuelta. Actúan en este western moderno Joaquin Phoenix dando vida a Jor García, Pedro Pascal como Ted García, Emma Stone es Louise Cross, y Deirdre O´Connell es Dawn Bodkin.

¿Dónde ver la película?

Dónde ver: Apple TV / Prime.