Dungeons and Dragons juego de mesa en Stranger Things

La icónica serie de Netflix de ciencia ficción y terror, que desde su estreno se ha posicionado como una de las favoritas de esta generación, Stranger Things, está a punto de llegar a su final, luego de 9 años desde su lanzamiento original.

Luego de cuatro exitosas y aclamadas temporadas, el pasado 26 de noviembre, Stranger Things 5 llegó a la pantalla chica con el Volumen 1, y el pasado 25 de diciembre con el Volumen 2, para darle fin a la historia de Once y sus amigos, el misterioso Upside Down y todos los horrores de Hawkins.

El fin de la serie es una excelente oportunidad para recordar detalles que posiblemente no hayas notado en la historia, como cuál era el juego de mesa que amaban Will, Mike, Dustin y Lucas, y que hace varias apariciones durante la serie, como con Eddie Munson, y se trata de "Dungeons and Dragons".

¿Qué es Dungeons and Dragons?

"Dungeons and Dragons" es el juego de rol de mesa más popular en el mundo. Es un juego cooperativo de narrativa donde los jugadores crean personajes y son guiados por un narrador -llamado el Dungeon Master o DM-, exploran mundos ficticios, hacen amigos y enemigos, luchan contra monstruos y completan misiones.

Este juego de fantasía cuenta con una serie de reglas básicas, al igual que cualquier otro juego de mesa, se utilizan dados y en ocasiones mapas u otros elementos; no obstante, cuando el objetivo de los juegos suele ser ganar o acumular puntos, en "Dungeons and Dragons" (D&D) la meta es contar una historia, y el factor más importante es la imaginación y creatividad de los jugadores.

Normalmente una partida típica de D&D consta de unos pocos jugadores y el Dungeon Master. Cada jugador crea y asume el rol de un personaje aventurero, mientras que el DM es el mediador de la narrativa de la partida.

Detalles sobre el juego de mesa Dungeons and Dragons

El DM presenta información sobre la aventura en la que se adentran a los jugadores, lo cual incluye cosas como:

· Describir dónde están los aventureros.

· Narrar acciones que ocurren a su alrededor.

· Presentar los obstáculos o acertijos que se van encontrando en el camino.

· Interpretar los roles de personajes secundarios en la historia, generalmente denominados Personajes No Jugadores (PNJ).

El juego termina cuando los participantes y el DM alcanzan sus objetivos, como salvar un reino, derrotar a un villano épico o completar arcos de personaje.

Puede ser una mini partida o un juego de días o semanas, pero usualmente llega a su fin cuando la historia principal que se planteó se resuelve y los personajes logran sus propósitos, culminando en un final épico y heroico para la historia que los jugadores crearon colectivamente.