Regresa Don Ramón

Hay personajes que no se van nunca del corazón, y Don Ramón es uno de ellos. Con su gorra, su camiseta desgastada y ese humor tan natural, conquistó a millones en toda América Latina y está próximo a regresar a la pantalla chica con su historia bajo la batuta de HBO.

Lo mejor es que Ramón Valdés no actuaba, él era así en la vida real: sencillo, humilde, sin pretensiones. En realidad, nunca quiso ser protagonista, pero cada vez que entraba en escena, se robaba el show.

La confirmación llegó a través de las redes oficiales de la plataforma, donde se publicó el mensaje: "´¡Con permisito, llega Don Ramón!´". La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de "El Chavo del Ocho".

"Don Ramón es considerado por muchos como el corazón emocional de El Chavo del 8. Interpretado magistralmente por Ramón Valdés, el personaje representaba a un padre soltero que luchaba día a día para salir adelante mientras criaba a su hija, La Chilindrina, en el famoso departamento 72 de la vecindad", comentó Mariano César, vicepresidente senior de contenido general y estrategia de programación para HBO Max en Latinoamérica.

El anuncio de la serie centrada en Don Ramón se realizó durante los upfronts 2026 de la plataforma HBO en México, Brasil y Argentina, y marca el inicio oficial de la expansión del llamado "Chespiritoverso".