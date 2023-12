´The Boy and the Heron´ domina la taquilla

Una escena de la película de Hayao Miyazaki "The Boy And The Heron".

La película de anime "The Boy and the Heron", del cineasta japonés Hayao Miyazaki, dominó la taquilla de Norteamérica este fin de semana recaudando 12,8 millones de dólares en su estreno, según estimados de la industria.

"The Boy and the Heron" es apenas la tercera película tipo anime en encabezar la taquilla en Estados Unidos y Canadá, y la primera anime original en hacerlo. Es además la primera película totalmente extranjera que encabeza la taquilla norteamericana en lo que va de año.

Se esperaba que "The Boy and the Heron" sea la última película de Miyazaki, de 82 años de edad. Pero el vicepresidente de Studio Ghibli, Junichi Nishioka, ha dicho que Miyazaki está haciendo otra.

"The Boy and the Heron" ha sido catalogada como una de las mejores películas del año. Cuenta la historia de un niño que, tras la muerte de su madre en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, es llevado por un personaje a un portal que conduce a un mundo de fantasía.

"Renaissance: A Film by Beyoncé", que encabezó la taquilla la semana pasada, bajó pronunciadamente en su segundo fin de semana. Recaudó 5 millones de dólares, una disminución de 76% con respecto a su estreno de 21 millones.

"Hunger Games: Ballad of Songbirds & Snakes" quedó de segunda al recaudar 9,4 millones en su cuarto fin de semana. La precuela de "Hunger Games" lleva un total nacional de 135,7 millones.

"The Boy and the Heron" no fue la única película japonesa exitosa este fin de semana. "Godzilla Minus One" recaudó 8,3 millones de dólares en su segundo fin de semana, una disminución de apenas 27% con respecto al fin de semana anterior, con lo cual su total asciende a 25 millones.

"Poor Things" recaudó 644.000 dólares al estrenarse en nueve cines de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Austin, Texas. La próxima semana tendrá una exhibición más amplia.

"Origin" se proyectó en dos cines en Nueva York y Los Ángeles con un promedio de 58.532 dólares por cine. En ella Aunjanue Ellis-Taylor protagoniza a la autora Isabel Wilkerson mientras investiga temas de raza y desigualdad social para su libro "Caste: The Origins of Our Discontents". Se estrena más ampliamente el 19 de enero.

Las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. "The Boy and the Heron" - $12,8 millones.

2. "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" - $9,4 millones.

3. "Godzilla Minus One" - $8,3 millones.

4. "Trolls Band Together" - $6,2 millones.

5. "Wish" - $5,3 millones.

6. "Renaissance, A Film by Beyoncé" - $5 millones.

7. "Napoleon" - $4,2 millones.

8. "Waitress: The Musical" - $3,2 millones.

9. "Animal" - $2,3 millones.

10. "The Shift" - $2,2 millones.