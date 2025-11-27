¿Qué ver?: "Selena y los Dinos", el ascenso de la Reina del Tex-Mex

Cada cierto tiempo es natural que salga una nueva producción con material inédito de famosos que han muerto.

¿Qué ocurrió?

Ahora es el turno de Selena Quintanilla, quien con el estreno de "Selena y Los Dinos" se pone nuevamente de moda, si es que no lo ha estado, luego de 35 años. El documental, dirigido por la joven Isabel Castro, está pensado en todos esos fans de "La reina del Tex-Mex" que se sienten complacidos cada vez que ven nuevas fotografías, videos y entrevistas de Selena. Más aún de etapas de su vida poco conocidas, como su niñez y adolescencia.

A lo largo de dos horas y 15 minutos se pueden ver los testimonios de los hermanos de Selena, Abraham, Marcella, Suzette y A.B, los dos últimos también productores; además del de Chris Perez, viudo de la cantante.

¿Cuál es la respuesta de los involucrados?

"Selena y Los Dinos" fue presentado en el Festival de Cine de Sundance y celebra el legado de la intérprete de "Carcacha" y "Si una vez", al mismo tiempo que refrenda su vigencia en el gusto del público.

Dónde ver: Netflix.