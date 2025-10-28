Paul McCartney estrenará "Man on the Run"

El mundo conoció a Paul McCartney como uno de los Beatles, pero "Man on the Run", su nuevo documental dirigido por el ganador del Óscar Morgan Neville, muestra lo que vino después: la soledad, la duda y el impulso por volver a empezar en otra banda.

La producción, que se estrenará globalmente el 25 de febrero de 2026 en Prime Video, llega como un viaje íntimo por los años en que McCartney reinventó su vida y su arte tras la separación del cuarteto de Liverpool.

¿De qué trata Man on the Run?

El tráiler oficial, estrenado en YouTube de McCartney, abre con la voz del propio Sir Paul recordando el momento más incierto de su carrera. "Los Beatles se separaron", se escucha decir. "Y yo pensaba: '¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo hacer algo que se acerque a la calidad de los Beatles?'. Estaba solo por primera vez", explica el músico.

Esa búsqueda de sentido lo llevó a formar una nueva banda junto a su esposa, Linda McCartney. "Pensé que debíamos empezar desde cero. Era un rompecabezas que tenía que resolver", confiesa.

El avance, acompañado por el clásico "Band on the Run", muestra material inédito, fotografías y videos caseros que retratan a un McCartney más humano que nunca: el esposo, el padre, el músico que se niega a vivir del pasado.

¿Qué incluye el estreno de Man on the Run?

El estreno forma parte de una alianza entre Amazon, Universal Music Group y Paul McCartney, que incluye:

- Libro: "Wings: The Story of a Band on the Run", disponible el 4 de noviembre de 2025, basado en decenas de horas de entrevistas.

- Colección musical: WINGS, con 32 canciones remasterizadas, mezclas en Dolby Atmos y ediciones especiales en vinilo, CD y Blu-ray, a la venta el 7 de noviembre.

- Tour: McCartney continúa su gira "Got Back", que recorrerá América del Norte a finales de 2025.

¿Qué pasó con Paul McCartney tras la disolución de The Beatles?

Tras la disolución de los Beatles, McCartney fundó Wings, grupo con el que conquistó nuevamente las listas y los escenarios en la década de los 70.

Formada junto a Linda y Denny Laine, la banda mezcló rock, pop y experimentación sonora. El documental "Man on the Run" profundiza en esa etapa, con acceso total a los diarios de Paul y a las fotografías personales de Linda.

Durante el rodaje, el músico concedió siete entrevistas exclusivas al director Morgan Neville (20 Feet from Stardom), permitiendo un retrato nostálgico de su evolución tras los Beatles.

Antes de su llegada a Prime Video, el documental de Paul McCartney se proyectará en cines selectos tras su estreno mundial en el Festival de Telluride 2025.

La versión para streaming podrá verse en más de 240 países y territorios a partir del 25 de febrero de 2026, con producción de Amazon MGM Studios, Tremolo, MPL y Polygram Entertainment.