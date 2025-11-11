Roberto Palazuelos se une al elenco de "Zootopia 2"

Roberto Palazuelos se encuentra estrenando una nueva faceta en su vida profesional. El empresario y actor mexicano incursionará en el mundo del doblaje, donde dará voz a un personaje de la próxima película de Disney: "Zootopia 2".

Palazuelos, una de las figuras públicas más populares en redes sociales, ha trabajado en diversos ámbitos del espectáculo: telenovelas, películas, obras de teatro e incluso en negocios gastronómicos, pues también es dueño de un puesto de tacos.

¿Qué personaje interpretará Palazuelos?

Por este motivo, sorprendió al revelar que interpretará a Winddancer, un caballo que formará parte de la nueva aventura de Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora tendrán que capturar a un misterioso reptil. El personaje que interpretará el conocido Diamante Negro es un caballo antropomórfico que en la historia fue actor, pero que después se convierte en político y busca ganar las elecciones.

Winddancer guarda algunas similitudes con la vida real de Palazuelos, quien en algún momento se postuló como candidato a senador por el partido Movimiento Ciudadano.

¿Cuándo se estrena Zootopia 2?

Esta es una de las películas más esperadas de Disney y es secuela directa de la cinta estrenada en 2016. En esta nueva entrega regresan las voces originales: Ginnifer Goodwin como Judy Hopps, Jason Bateman como Nick Wilde, Idris Elba como Chief Bogo. Además, Shakira volverá como Gazelle e interpretará un nuevo tema musical titulado "Zoo", que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Zootopia 2 se estrenará el 27 de noviembre en México y se espera que sea un éxito en taquilla.