Diversión al por mayor

BRIDGERTON

La segunda temporada del adictivo drama romántico Bridgerton se centra en el libro dos de la saga escrita por Julia Quinn, titulado "The Viscount Who Loved Me".

Se centra nuevamente en la poderosa familia británica y sus conflictos amorosos.

Así como en la primera temporada se seguía la historia de amor de Daphne, ahora sigue el turno de su hermano, el vizconde Anthony, interpretado por Jonathan Bailey.

Sin creer que el amor es importante para el matrimonio, debido a situaciones de su infancia, se da a la tarea de buscar a una esposa que cumpla con el requisito, sin contar que perderá la cabeza por la hermana de su prometida.

Nuevamente, la serie que tiene como una de sus productoras a Shonda Rhimes (Scandal y Grey´s Anatomy), logra su cometido de enganchar desde el primer episodio, con una historia llena de giros, que aunque es de fórmula, es muy efectiva.

Merito es del elenco y una producción impecable, que hace uso también de temas musicales exitosos de los últimos años adaptados para que suenen al estilo de principios de 1800.

Simone Ashley como Kate Sharma, el interés amoroso de Bailey, tiene mucha química con el actor y la producción sabe como hacer que el ir y venir del deben o no deben estar juntos no se vuelva cansado y sea muy entretenido.

Además Lady Whistledown, la columnista que relata los sucesos de la élite, y que fue descubierta por el público al final de la primera temporada, tiene nuevos conflictos que enfrentar.

Si bien la primera temporada se estrenó en plena pandemia, lo cual permitió que mucha gente se enganchara de inmediato y se convirtiera en un suceso, este segundo año es tan entretenido como el primero.

Ya queremos la tres.

EL CUERVO

Basado en los personajes creados por James O´Barr, el filme es una fábula gótica, con una excelente producción, bien logradas actuaciones y un trabajo de edición verdaderamente impresionante.

La muerte de Brandon Lee, ocurrida durante el rodaje de una de las escenas de la primera parte de la historia, evidentemente trastocó el desarrollo del guión original de David J. Schow y John Shirley.

El director Alex Proyas logra un relato sombrío sobre el amor y la venganza más allá de la muerte, con un tono visual muy interesante -debido principalmente a la fotografía de Daroiusz Wolski- y una banda sonora de rock pesado con temas de grupos como The Cure, Stone Temple Pilots, Nine Inch Nails, Medicine y Panthera.

La mezcla parece extraña, pero funciona a la perfección. Y Lee demuestra que sí era un buen actor y que podía con el peso del papel protagónico de una película.

MIKE Y DAVE: LOS BUSCA NOVIAS

Se trata de una comedia totalmente impropia, pero que es divertida a más no poder. Mike y Dave (Zac Efron y Adam Devine) son un par de hermanos torpes, imprudentes y con la habilidad de echar a perder cualquier celebración familiar.

Para la boda de su hermana, les ponen como condición que deben llevar de acompañantes a un par de chicas honorables.

Lo que consiguen... tendrán que descubrirlo por ustedes mismos, pero les aseguro que van a pasar más de hora y media de carcajadas. La historia presenta una serie de eventos desafortunados provocados por los hermanos y/o por sus ligues (Anna Kendrick y Aubrey Plaza) que van de lo absurdo a lo delirante.

Es una cinta sencilla, predecible, pero muy disfrutable de principio a fin. Vale mucho la pena quedarse a ver los créditos finales con los "bloopers". Vale la pena advertir que el humor es bastante subido de tono.