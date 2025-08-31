¿Qué ver?: "Vaselina", amor de verano entre copetes y crinolinas

'Aunque esta historia se desarrolla en pleno verano, cualquier época del año es buena para volver a ver "Vaselina", uno de los musicales más queridos del cine de las últimas décadas.

Esta historia de amor juvenil se desarrolla durante unas vacaciones escolares, cuando Sandy Olsson (Olivia Newton-John) y Danny Zuko (John Travolta) se conocen en un viaje a la playa.

Ella, una chica tímida, y él, todo un aprendiz de don Juan, quedan flechados al instante y pasan unos días inolvidables a la orilla del mar. Todo cambia cuando Sandy es trasladada a la misma escuela a la que va Danny, y este tiene que decidir entre conservar su imagen de chico rudo o luchar por el amor.

La película se estrenó en 1978, y desde ese momento se ganó el cariño del público, mismo que se dejó conquistar por la actuación de los protagonistas, la música, las coreografías, el paisaje y los entrañables personajes.

A más de 30 años de su primera proyección, "Vaselina" ha conseguido una legión de fanáticos alrededor del mundo que sigue creciendo, no sólo porque sigue proyectándose, también porque la obra en la que está basada es un clásico dentro del teatro escolar, lo que ha hecho que cada vez más jóvenes se acerquen a ella.

Dónde ver: Prime Video / Apple TV++