Dirigir 'XO Kitty' en Corea transforma a Katina Medina Mora

Hasta allá, a las entrañas de esa industria, fue la realizadora Katina Medina Mora (Sabrás Qué Hacer Conmigo). La mexicana fue una de las directoras de XO Kitty, una de las mayores apuestas de Netflix para converger la sensibilidad coreana con una producción internacional.

Se trata del spinoff de la trilogía fílmica A Todos los Chicos..., basada en la novela bestseller de Jenny Han. En aquellas cintas, Kitty (Anna Cathcart) era la hermana de la protagonista, un rol periférico.

Aquí será el eje. La chica, quien presume ser una experta en el corazón, hace un viaje para reconectar con un ex en Corea, donde descubrirá que lo que pensaba sobre las relaciones es mucho más complejo.

"Es casi puro actor coreano, salvo la protagonista y un par de personajes. Fue toda una experiencia. El idioma es complejo. No todo el crew habla inglés y entonces había que traducir todas las reuniones con algunas cabezas de departamento.

"Me tocó dirigir actores que son famosos en k-dramas y eso está increíble. Me la pasé bien, me parecieron divinos. Pero también había chavitos que no habían actuado antes y son unas esponjas. Estuvo muy chida la experiencia", relató Medina Mora en entrevista.

Junto con Patricia Riggen (Jack Ryan, Dopesick) e Issa López (True Detective), Medina Mora es una de las mexicanas de mayor peso en la pantalla chica internacional. En XO Kitty se encargó de dos episodios.

"Me tocaron hacer escenas en coreano donde vas siguiendo el guion, pero es fascinante. Por lo que vas viendo de los actores y su actuación sabes en qué parte están. Fue gran experiencia coreana".

Tras Seúl, Medina Mora embarcará rumbo a París pronto. Dirigirá algunos capítulos de la tercera temporada de otro emblema de Netflix: Emily in Paris, donde el personaje de Lily Collins expone los choques culturales en terrenos laborales y del amor.

Le resulta curioso, pero enriquecedor, el rumbo televisivo que está tomando su carrera. Ella, admite, disfruta más los dramas profundos y confrontacionales, pero está brillando con historias ligeras y de romance.

"Me voy en dos semanas a París para dirigir dos capítulos más (ya tenía experiencia de la temporada 2). Se ve buenísima. Va a estar muy divertida. Todos los actores de Emily... son increíbles.

"Yo amo el drama, es lo mío. Todas mis películas son drama. Creo que es lo que mejor hago, porque es lo que más me gusta y más veo. Pero ha estado muy chido salirse de ahí, reírse en el set y meterse en el universo de la comedia, divertirte".

Repone una 'joyita'

Entre Seúl y París, la hoja de ruta de Medina Mora marcaba Ciudad de México.

Repone la obra BlackBird, que estará en el Foro Shakespeare hasta el 20 de julio. El teatro, recalca, fue su primer amor, y esta pieza es significativa.

Montada por ella y los actores Cassandra Ciangherotti y Alejandro Calva en 2019, es una exploración del tema del abuso infantil, la memoria y los abismos del dolor. Ese año ganó como Mejor Obra en los Premios Met.

"Es una joyita. Teníamos ganas de volver, pero se atravesó la pandemia. Los derechos de la obra (original de David Harrower) se terminaban y negociamos un poquito más. Los astros se alinearon", dice Medina Mora, superviviente de abuso.

"Es bien interesante montarla ahora. Cassandra es mamá. Todos tuvimos mucho crecimiento estos años. Hemos encontrado cosas nuevas de los personajes. Los actores están más amarrados".