Representará a México en el Óscar y el Goya

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que No Nos Moverán, dirigida por Pierre Saint-Martin, fue seleccionada para representar a México en los Premios Óscar y Goya del 2026.

La película narra la historia de Socorro, interpretada por Luisa Huertas, una mujer obsesionada con descubrir al responsable del asesinato de su hermano durante la masacre de Tlatelolco en 1968.

El elenco también incluye a Juan Carlos Colombo, Pedro Hernández, José Alberto Patiño, Agustina Quinci y Rebeca Manríquez.

No Nos Moverán tuvo su estreno en 2025 en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde se llevó el premio a Mejor Película.

Recientemente, la cinta ganó cuatro Premios Ariel: Mejor Ópera Prima, Mejor Actriz para Luisa Huertas, Mejor Actor de Reparto para José Alberto Patiño, y Mejor Guion Original, otorgado a Pierre Saint-Martin e Iker Compean Leroux.