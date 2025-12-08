México presente en Globos de Oro con Diego Luna y Guillermo del Toro

La edición 83 de los premios Globo de Oro se celebrará el domingo 11 de enero de 2026, con transmisión en vivo a través de HBO Max, y será conducida por la comediante y actriz Nikki Glaser.

¿Qué nominaciones recibió Diego Luna en los Globos de Oro?

Diego Luna vuelve a competir entre los grandes de la televisión. La trayectoria de Diego Luna con el Globo de Oro ya dejó de ser una sorpresa. Por tercer año consecutivo, el actor mexicano logró colocarse entre los finalistas, esta vez como Mejor Actor en Serie Dramática por "Andor", la producción del universo Star Wars que convirtió a su personaje, Cassian Andor, en uno de los más complejos del catálogo reciente. Su historia con estos premios comenzó en 2023 como Mejor Actor, siguió en 2024 como Mejor Actor de Reparto por "La Máquina", la serie que protagonizó junto a Gael García Bernal y ahora se reafirma en 2026 como uno de los intérpretes más consistentes de su generación. En esta categoría, competirá con: Sterling K. Brown ("Paradise"), Gary Oldman ("Slow Horses"), Mark Ruffalo ("Task"), Adam Scott ("Severance") y Noah Wyle ("The Pitt").

Detalles sobre la nueva categoría de Mejor Podcast en los Globos de Oro

Guillermo del Toro llega a los Globos con "Frankenstein". Del lado del cine, el nombre de Guillermo del Toro volvió a dar de que hablar. Su versión de Frankenstein lo llevó a recibir dos nominaciones: Mejor Película de Drama y Mejor Director. No es solo un reconocimiento a una obra, sino a una visión autoral que reconoce como supo transformar los monstruos en metáforas profundamente humanas. En la categoría de Mejor Director, Del Toro enfrentará a: Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra"), Ryan Coogler ("Pecadores"), Jafar Panahi ("Un simple accidente"), Joachim Trier ("Sentimental Value") y Chloé Zhao ("Hamnet"). Además, los Globos de Oro 2026 abren un nuevo capítulo al incluir por primera vez la categoría de Mejor Podcast, ampliando su mirada del cine y la televisión hacia nuevos formatos de contenido. Desde su creación en 1944, los premios han sido termómetro del entretenimiento global, y ahora buscan adaptarse a una industria en constante transformación.