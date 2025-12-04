Les llegó la Navidad

Parte del elenco de "Mirreyes vs Godínez: Un especial de Navidad" se dio cita para celebrar el lanzamiento de esta nueva entrega de la que para muchos es la saga mexicana más querida de los últimos tiempos, espacio en el que Diana Bovio se dio la oportunidad de hablar de su colega Pablo Lyle.

El actor, que participó en la primera entrega de este universo, está a punto de salir de prisión e incluso algunos productores, como Juan Osorio, ya han mencionado que tienen proyectos listos para él en cuanto pueda volver a trabajar.

¿Qué dijo Diana Bovio sobre Pablo Lyle?

En la alfombra roja de "Mirreyes vs Godínez: Un especial de Navidad", que se estrena este 5 de diciembre en Vix, Diana Bovio se refirió a los dichos del responsable de "Amanecer", señalando que le parece lo más obvio del mundo teniendo en cuenta la calidad actoral de Pablo.

"Se me hace lo más obvio del mundo que le tengan preparado ya proyectos, yo lo adoro, lo extraño, le deseo todo el éxito y el amor ahora que esté libre y, pues sí, ansiosos de abrazarlo y de recibirlo, yo a través de amigos muy cercanos de él, sí le he mandado saludos, pero nada más, no he tenido contacto directo con él", dijo la actriz.

Detalles sobre el estreno de Mirreyes vs Godínez en Vix

Sobre la película, otra de las que forman el elenco principal, Michel Rodríguez, afirmó que la nueva entrega es, sobre todas las cosas, una guía de lo que no hay que hacer en las fiestas: "Yo digo que es una guía para lo que no se tiene que hacer en Navidad, pero véanla, estoy segura de que si no lo han hecho, lo van a hacer en algún momento".

Pablo Lyle fue encontrado culpable en 2023 por el cargo de homicidio involuntario en Miami, Florida, esto después de que en un incidente de tránsito golpeara a un hombre de 63 años que posteriormente falleció a causa del traumatismo.

Impacto del caso de Pablo Lyle en su carrera

Actualmente, el actor que interpretó a Santi en "Mirreyes vs Godínez" está cumpliendo una sentencia de 5 años tras las rejas, la misma que terminará a finales del 2026 o inicios del 2027, para posteriormente hacer lo propio con otra de ocho años de libertad condicional.