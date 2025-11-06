Día de Stranger Things: Netflix presenta un avance de la temporada 5

Este 6 de noviembre se celebra cada año el Día de Stranger Things, una fecha simbólica dentro del universo de la serie: es el día en que en 1983, el joven Will Byers desaparece misteriosamente en Hawkins, Indiana, marcando el inicio de la historia que millones de fans siguen hasta hoy. Y este año, más que nunca, ese homenaje adquiere un nuevo significado, porque la quinta y última temporada está a punto de comenzar su desenlace épico.

En la trama, el 6 de noviembre de 1983 es el día en que Will Byers desaparece, lo que desencadena toda la saga: sus amigos, la familia, la aparición de Eleven, las puertas al Otro Lado (Upside Down) y una serie de sucesos que transforman Hawkins para siempre. Por eso, los creadores decidieron que ese día fuese una especie de efeméride para la comunidad de seguidores, el Día de Stranger Things, para recordar el punto de partida de la aventura.

Y este año no es una fecha cualquiera: el 6 de noviembre de 2025 se lanzará un adelanto especial de los primeros cinco minutos de la temporada 5, justo antes de que el primer volumen completo llegue al streaming.

¿Cuál es el horario del evento global?

El gran evento del 6 de noviembre será transmitido de forma simultánea en todo el mundo a través de la página oficial TUDUM de Netflix y los canales oficiales de Stranger Things, especialmente en YouTube.

Horarios del evento global:

- Estados Unidos (ET): 8:00 PM

- Estados Unidos (PT): 5:00 PM

- México, Costa Rica y El Salvador: 7:00 PM

- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 PM

- Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9:00 PM

- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 10:00 PM

- España (CET): 2:00 AM.

Como consejo: activa tus notificaciones y conéctate a las cuentas oficiales de Stranger Things y Netflix TUDUM unos minutos antes para no perderte ningún detalle del livestream.

¿Qué sabemos sobre la trama de la temporada 5?

Tras la batalla contra Vecna en la temporada 4, Hawkins quedó al borde del colapso. La nieve que cayó no era más que el polvo del Otro Lado, anunciando que la brecha entre mundos estaba completamente abierta. Aquí los datos a tomar en cuenta:

- Vecna sigue vivo, herido, pero más peligroso que nunca.

- El Otro Lado se filtra con más fuerza hacia la realidad.

- Once (Millie Bobby Brown) deberá enfrentar sus miedos y recuperar su poder.

- Max (Sadie Sink) permanece en coma, y su destino podría cambiarlo todo.

- El gobierno mantiene a Hawkins en cuarentena, mientras el grupo intenta reunirse por última vez.

Entre los regresos confirmados están Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Winona Ryder (Joyce) y David Harbour (Hopper). La gran sorpresa será Linda Hamilton, quien se une al elenco para esta temporada final.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de Stranger Things?

La temporada 5 será la despedida definitiva del grupo de Hawkins. Aquí lo esencial:

- Se estrena oficialmente el 26 de noviembre de 2025 (volumen 1).

- Le seguirá el 25 de diciembre de 2025 (volumen 2).

- Y finalmente el cierre, el volumen 3: 31 de diciembre de 2025.

La temporada consta de ocho episodios en total. La sinopsis oficial indica que todo ocurre en el otoño de 1987 en Hawkins, tras la apertura de grietas al Otro Lado ("rifts"), y con un objetivo colosal: encontrar y eliminar a Vecna. Los creadores advierten que será la temporada más oscura, emocional y ambiciosa de toda la saga.