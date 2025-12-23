Curiosidades detrás de las películas navideñas

Ver una película navideña casi siempre garantiza un buen momento, ya sea por las risas que provocan sus ocurrencias, la nostalgia de la infancia o la ternura de disfrutarlas en familia.

Sin embargo, detrás de esa magia en pantalla, la realización de estas historias suele ser todo menos sencilla y, en muchos casos, implica grandes sacrificios no solo para sus directores, sino también para sus protagonistas, quienes enfrentan retos como extensas jornadas de maquillaje, condiciones climáticas adversas, complejos efectos especiales y, por supuesto, elevados costos.

¿Qué sacrificios enfrentan los actores en rodajes navideños?

"El Grinch"

¿Quién no se ha reído con esta película estrenada hace ya un cuarto de siglo? Pues uno de los que más la padeció fue precisamente su estelar, Jim Carrey, a causa del maquillaje.

Durante varias semanas, el actor tuvo que someterse diariamente a tres horas de caracterización, usar pupilentes y un prostético que le dificultaba respirar, además de guantes que le impedían rascarse cuando lo necesitaba. En algún momento, Carrey confesó que se sintió claustrofóbico y pensó en renunciar, incluso devolviendo todo el dinero. Sin embargo, gracias al entrenamiento de un agente de la CIA, logró superar el "dolor" y la impaciencia.

¿Recuerda la escena en la que jala el mantel de una mesa para destruir la cena? Jim lo hizo tan bien que, al jalarlo, no tiró nada. Entonces, en un alarde de improvisación, volvió a cuadro y tiró todo con sus manos, acción que quedó en la versión final de la película.

"El Expreso Polar"

Más allá de lo anecdótico de que Tom Hanks prestó su voz a varios personajes, entre ellos el revisor de boletos y coprotagonista de la historia, hay un detalle poco conocido: la casa del pequeño y tímido Billy sí existe.

La dirección del hogar donde se detiene el tren es 11344 de Edbrooke Avenue, y corresponde a una casa donde el director Robert Zemeckis vivió durante su infancia. Sin embargo, por la magia del cine, la casa que aparece en pantalla no es idéntica a la original, sino que está inspirada en otra cercana. Si se observa con atención, las ventanas superiores parecen formar una cara triste que, hacia el final de la película, luce más alegre.

"Santa Cláusula"

Fue la película que catapultó a Tim Allen como una estrella navideña, aunque el rodaje no fue nada sencillo para él. El propio actor ha reconocido que no es fan de los niños.

Ahora imagine a varios extras infantiles gritando, peleando y divirtiéndose, mientras usted usa un grueso traje que da calor, una barba blanca incómoda y, además, debe mantener el control del set. En un momento, Allen relató que, harto del escándalo, gritó "fuck", provocando que todos se quedaran quietos y pálidos. Santa, el gordito risueño, acababa de decir una "palabrota", ante la incredulidad de los padres presentes. La producción intentó minimizar la situación asegurando que lo que había dicho era "fuch", una palabra sueca que significa adorno navideño. Evidentemente, nadie lo creyó. "Y nunca volví a decir nada así", contó el actor en una entrevista con "The Kelly Clarkson Show".

"El regalo prometido"

Arnold Schwarzenegger dejó de lado al violento "Terminator" para interpretar a un padre desesperado que lucha contra otro por conseguir un juguete. Aunque el argumento puede parecer exagerado, está basado en hechos reales.

La historia se inspira en el frenesí que provocó en los años 80 la salida de los muñecos Cabbage Patch, por los que madres y padres llegaban a pelear en tiendas para conseguir uno para sus hijos. Además, la cinta tuvo consecuencias legales. Un profesor denunció a la productora Fox por presuntamente robarle la historia, asegurando que la había presentado a los estudios en 1994, años antes de su producción. En 2001, el Tribunal de Distrito de Michigan ordenó a Fox pagar 19 millones de dólares al demandante.

Detalles sobre las producciones navideñas en México

Muchos no lo recuerdan, pero México también ha tenido sus propias producciones navideñas. La primera fue "Santa Claus", de los años 50, protagonizada por José Elías Moreno como el hombre de rojo. Lo curioso es que, para combatir el mal, Santa se alía con el Mago Merlín, el mismo personaje legendario que todos conocen.

También destacan "Navidad S.A.", donde Santa lucha contra el cambio climático; "El sabor de la Navidad", producida por Salma Hayek; y "Hasta la Madre de la Navidad", estrenada el año pasado. En todos los casos, los actores "sufrieron" al aparecer excesivamente abrigados y con vestuarios pesados, ya que muchas escenas se filmaron en verano o en zonas calurosas como Guadalajara, lo que representó un reto para el departamento de maquillaje.

"Pastorela" fue un caso aparte, pues durante el rodaje en el Zócalo de la Ciudad de México, el público no permitía trabajar con normalidad a Joaquín Cosío y Lalo España, al reconocerlos constantemente.