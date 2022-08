Cine en streaming

"LOOK BOTH WAYS".

En los casi 25 años transcurridos desde la muerte de la princesa Diana, nunca ha habido escasez de contenido que analice el enorme impacto y la intriga de su corta vida. Pero un nuevo documental del director Ed Perkins, "The Princess", que se estrenó a principios de año en el Festival de Cine de Sundance y estará disponible en HBO y HBO Max , vuelve la lente hacia nosotros. La película no tiene entrevistas ni voces en off, utiliza sólo imágenes de archivo para contar un tipo de historia diferente. Es una experiencia meditativa, sorprendentemente efectiva que te transporta.

Dos de los estrenos cinematográficos más deliciosos de este verano boreal, "Mrs. Harris Goes to Paris" y "Mr. Malcolm´s List", ahora están disponibles para la renta y video a la carta. La primera es una fantasía fundamentada, adornada con la tradición de los diseñadores de mediados de siglo que presenta a Lesley Manville como ama de llaves y viuda británica tras la Segunda Guerra Mundial. Sueña con tener un vestido de Christian Dior y debe viajar a París para conseguir uno. Por su parte, "Mr. Malcolm´s List" es una oda a Jane Austen, un romance de la era de la Regencia, lleno de chismes, intrigas y travesuras de la alta sociedad, protagonizado por Freida Pinto, Zawe Ashton y Dìrísù, como el Sr. Malcolm.

En otros servicios de streaming, Lili Reinhart, conocida por "Riverdale", protagoniza la película de Netflix "Look Both Ways", sobre una estudiante universitaria cuya vida se divide en realidades paralelas la noche de graduación. En una de éstas queda embarazada y tiene que mudarse a Texas. En otra, se dirige a Los Ángeles para comenzar su carrera. Coprotagonizada por Danny Ramírez, de "Top Gun: Maverick´s", "Look Both Ways" llegan a Netflix. Y para quienes buscan un susto, Paramount+ estrena "Orphan: First Kill" . La película es una precuela de la cinta de terror de 2009 "Orphan" de Jaume Collet-Serra y sigue a Esther mientras escapa de un centro psiquiátrico de Estonia y se dirige a Estados Unidos.