Erik Per Sullivan, "Dewey", no aparecerá en el regreso de "Malcom"

A pocas semanas de que comience el rodaje de "Malcom, el de en medio", con el que se marcará el regreso a la televisión de la serie, tras 19 años de su última emisión, se dio a conocer que Erik Per Sullivan, que daba vida a Dewey no formará parte del elenco; de hecho, la producción de Disney ya casteó al actor que lo sustituirá.

"Variety", sitio especializado en cine y televisión, confirmó que Per Sullivan no volverá a la serie para dar vida a Dewey, el cuarto de los cinco hijos de los Wilkerson.

De acuerdo con el medio, Caleb Ellsworth-Clark será quien tomé su lugar en la serie, un actor conocido por sus roles en las series "Fargo" y "The Expanse".

Erik Per no será el único de los actores originales que no estará en el regreso de "Malcom", Jamie -el hermano más pequeño- será interpretado por Anthony Timpano.

De hecho, Jamie no fue interpretado por un sólo actor, sino por dos; los gemelos James y Lukas Rodríguez.

Y aunque Jamie también estará en las manos de otro actor, esta noticia no ha generado la conmoción de la ausencia de Per Sullivan, pues los hermanos Rodríguez aún eran muy pequeños cuando participaron en la serie, sin embargo, el público no concibe que Dewey vaya a ser caracterizado por Ellsworth-Clark.

La revista no dio a conocer los motivos por los que Erik no se unirá al elenco original, sin embargo, sugirió que la decisión de no participar en la producción de Disney se podría deber a que, desde hace 15 años, tomó la determinación de alejarse del mundo del entretenimiento, luego de que en 2010 participara en su última película. "Doce".

"Variety" reveló otros detalles en torno a la trama, la cual traerá a una nueva hermana Wilkerson, ya que, durante el último episodio de la serie, se sugiere que Lois y Hal están esperando un bebé (su primera hija), la cual será interpretada por la actriz Vaughan Murrae.

El personaje de Murrae se llama Kelly, una joven muy atinada en tanto su forma de ver la vida y aplicada en su desempeño escolar, lo que la diferenciaría hondamente de la personalidad de sus hermanos mayores; Dewey, Malcom, Reese y Francis.

Además, la historia abordará la relación que existe entre Malcom y Leah, su hija, la que será interpretada por Keeley Karsten, una adolescente que heredó las capacidades intelectuales de su padre pero que, a diferencia de él, cuenta con la asertividad y le sensibilidad como grandes cualidades para comunicar sus sentimientos.

La historia comienza con Malcom y su hija se preparan para asistir a la fiesta del 40 aniversario de sus progenitores, Louis y Hal que, empecinados, buscan la manera que su hijo y su nieta estén presentes en la celebración.