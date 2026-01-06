Películas sobre los Reyes Magos

Ya casi es tiempo de despertar y abrir los regalos debajo del árbol de Navidad, pues como cada 6 de enero en la tradición mexicana de algunos estados y de algunos países, Melchor, Gaspar y Baltasar visitan los hogares dejando regalos a los niños que se portaron bien.

Más allá de la tradición, el cine ha reinterpretado a los Reyes Magos desde distintos registros: la sátira, la animación artesanal, la épica bíblica y hasta la competencia directa con Santa Claus. Aquí, cinco filmes para irse preparando para hacer su cartita a Los Reyes Magos.

LOS REYES MAGOS: LA VERDAD (2022)

Esta comedia española se apropia del formato de falso documental para lanzar una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando los Reyes Magos empiezan a perder relevancia frente a Santa Claus? Dirigida por Víctor García León, la película imagina a Melchor, Gaspar y Baltasar abriendo por primera vez las puertas de su palacio para dejarse seguir por cámaras.

El giro está en Lola, su nueva mánager, que intenta modernizar la marca "Reyes Magos" con estrategias contemporáneas y apariciones de figuras mediáticas.

Disponible en Prime Video.

LOS TRES REYES MAGOS (1974)

"Los Tres Reyes Magos" es considerada el primer largometraje animado del país y de Latinoamérica. Escrita a partir de una historia de Rosario Castellanos y con guion de Emilio Carballido, la película narra el viaje bíblico con una estética profundamente artesanal.

Aquí, la leyenda se mezcla con elementos del folclor mexicano: texturas, colores y una fantasía que, aunque irregular en lo narrativo, marcó un antes y un después en la historia del cine nacional.

Disponible en Youtube.

LOS TRES REYES MAGOS.

LOS REYES MAGOS (2003)

La historia se construye desde un doble plano: un niño contemporáneo que ha perdido la ilusión y el relato épico del viaje de Melchor, Gaspar y Baltasar hacia Belén.

La película expande el mito tradicional al introducir pruebas, tentaciones y enemigos simbólicos, convirtiendo a los Reyes en algo más que mensajeros: héroes que deben enfrentar sus propias dudas antes de cumplir su destino.

Disponible en Tubi.

LOS REYES MAGOS.

REYES CONTRA SANTA (2022)

¿Y si la Navidad fuera un terreno en disputa? Esta comedia familiar plantea una guerra abierta entre los Reyes Magos y Santa Claus por el control del imaginario infantil. Lejos del tono solemne, la película abraza el humor, la fantasía y el caos para hablar de competencia, celos y tradición.

Con un elenco encabezado por Karra Elejalde y David Verdaguer junto a Adal Ramones, "Reyes contra Santa" se convirtió en una opción recurrente durante las fiestas.

Disponible en Prime Video.

REYES CONTRA SANTA.

EL CUARTO REY MAGO (1985)

Basada en el cuento de Henry van Dyke, esta historia habla sobre Artabán, el cuarto Rey Mago, emprende el viaje hacia Belén, pero nunca logra llegar a tiempo. En su camino, la vida lo obliga a elegir entre ayudar a otros o seguir avanzando.

Protagonizada por Martin Sheen, la película transforma la búsqueda del Mesías en una reflexión sobre el tiempo, la compasión y el sentido real del sacrificio.

Disponible en Tubi.