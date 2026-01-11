Este es el menú en la gala de los Globos de Oro 2026

Los premios Globos de Oro 2026 siempre se anuncian como una gran fiesta. Y toda fiesta que se respete tiene un ritual tan importante como las estatuillas: la comida. Mientras las cámaras se concentran en vestidos, discursos y sorpresas, dentro del salón del Beverly Hilton se vive otra ceremonia, una que entra directo por el paladar.

Así que, si quieres saber que comerá esta noche Guillermo del Toro, Diego Luna, Jennifer Lawrence, Emily Blunt, Nick Jonas, Ariana Grande, Leonardo DiCaprio y todos los demás, aquí te lo contamos.

¿Qué platos ofrecerá Nobu Matsuhisa en los Globos de Oro 2026?

Este 2026, el menú vuelve a tener a Nobu Matsuhisa. Por tercer año consecutivo, el chef japonés es el encargado de alimentar a las estrellas en una noche donde el glamour empieza desde la mesa.

Para la cena, los invitados encontrarán una selección de platos emblemáticos de los restaurantes Nobu alrededor del mundo:

- Jalapeño de cola amarilla

- Una delicada taza de caviar

- Ensalada de langosta con aderezo de limón picante

- Variedades de nigiri

- El infaltable bacalao negro con miso, uno de los platos más reconocibles del chef

Según información oficial, la cena cerrará con un mousse de chocolate blanco, bizcocho de pistache y una tarta ceremonial de matcha. Todo acompañado por una moneda "Golden Nobu".

Detalles del menú y brindis en los Globos de Oro 2026

Porque no hay Globos sin brindis, la ceremonia también cuida lo que se sirve en las copas. Este año, el champán oficial es Moët & Chandon, con dos etiquetas disponibles para los invitados: Moët Impérial y Moët Rosé Impérial, descritas como perfectamente maridadas con el menú de Matsuhisa.

Para equilibrar la noche, y sobrevivir a los discursos largos, el agua oficial corre a cargo de Saratoga Spring Water.

¿Y si quieres comer como estrella desde casa?

Los Globos también pensaron en el público. Como parte de la experiencia, se ofrece un paquete "para llevar" de los restaurantes Nobu en Nueva York y Los Ángeles, con un costo de 125 dólares. Además, hay un especial de langosta por 83 dólares que incluye pan de oro, porque si vas a jugar a ser celebridad, hay que hacerlo completo.

La ceremonia 83 se celebra esta noche en Beverly Hills y se transmite en vivo por TNT y HBO Max. En lo cinematográfico, "One Battle After Another" lidera con nueve nominaciones, seguida por Sentimental Value con ocho.

Entre las ausencias más comentadas está "Wicked: For Good", que quedó fuera de las categorías principales. La lista de nominados también deja espacio para nombres inesperados como Joe Rogan, Sydney Sweeney y Gwyneth Paltrow.

Expectativas sobre la conducción de Nikki Glaser en los Globos de Oro

Al frente de la ceremonia regresa Nikki Glaser, quien hace historia al convertirse en la primera mujer en conducir sola los Globos de Oro por segundo año consecutivo. Tras su debut en 2025, aplaudido por su ironía sin concesiones, la expectativa es alta. Aquella vez, definió la gala como "la noche más importante de Ozempic", dejando claro que nadie en la sala estaba a salvo de sus chistes.