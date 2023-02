Todo lo que debes saber del Oscar

Nueva York, EU

¿CUÁNDO SERÁN LOS OSCAR?

Los Oscar se celebrarán el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 8 p.m. hora del este de Estados Unidos (0100 GMT) y se transmitirá en vivo por ABC.

¿SE PODRÁ VER POR STREAMING?

La ceremonia televisada se puede ver por streaming con una suscripción a Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y Fubo TV en Estados Unidos. Algunos de esos servicios tienen breves pruebas gratis. También se podrá ver por streaming en ABC.com y la aplicación de ABC al autenticar tu proveedor.

¿QUIÉN SERÁ EL ANFITRIÓN DE LA CEREMONIA?

Jimmy Kimmel será anfitrión por tercera ocasión

Jimmy Kimmel será anfitrión por tercera ocasión y por primera vez desde 2018. Ese fue el último año que los Oscar tuvieron un maestro de ceremonias solo, tras esto la gala se hizo sin anfitrión por varios años.

¿CUÁLES SON NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA EN LOS OSCAR 2023?

Una de las favoritas "Los espíritus de la isla".

Los 10 filmes que compiten en la categoría de mejor película son:"Sin novedad en el frente", "Avatar: El camino del agua", "Los espíritus de la isla", "Elvis", "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Los Fabelman", "Tár", "Top Gun: Maverick", "El triángulo de la tristeza" y "Ellas hablan".

¿QUÉ HABRÁ EN LA CEREMONIA?

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas todavía tiene que anunciar a los presentadores. Pero ha dicho que los ganadores de todas las categorías serán anunciados en la ceremonia en vivo. Las nominadas a mejor canción suelen ser presentadas en vivo, aunque nada ha sido confirmado todavía.

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS FAVORITAS?

La más nominada "Todo en todas partes al mismo tiempo".

La popular película independiente de ciencia ficción de Daniel Kwan y Daniel Scheinert "Todo en todas partes al mismo tiempo" es la más nominada y compite en 11 categorías. Le sigue de cerca la comedia oscura de dos amigos irlandeses en pleito "Los espíritus de la isla", con nueve nominaciones, un total igualado por la película de la Segunda Guerra Mundial "Sin novedad en el frente" de Netflix.

¿HA HABIDO ALGUNA CONTROVERSIA ESTE AÑO?

Causa controversia Andrea Riseborough a mejor actriz por "To Leslie".

Además de las sorpresas y desaires normales, este año el mayor debate ha rodeado la inesperada nominación de Andrea Riseborough a mejor actriz. Riseborough fue nominada por una película poco vista, "To Leslie".

¿QUÉ MÁS PODEMOS ESPERAR?

Cómico titulo de uno de los cortometrajes nominados "My Year of Dicks".

Leer el título de uno de los cortometrajes nominados puede hacer reír a la gente ("My Year of Dicks"). John Williams compite una vez más en la categoría de mejor música original por "The Fabelmans" y es el nominado de mayor edad de todos los tiempos con 90 años. Después de los históricos triunfos consecutivos de dos directoras mujeres.