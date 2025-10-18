Disney podría cancelar saga

La película "Tron: Ares" no logró captar la atención del público y, por este motivo, registró bajos ingresos durante su primer fin de semana de estreno. Según reporta The Hollywood Reporter, Disney estaría considerando cancelar la saga de ciencia ficción tras los decepcionantes resultados.

El proyecto ha sido catalogado como un fracaso, en parte por la participación de Jared Leto, quien en los últimos años ha protagonizado varias cintas que también resultaron mal recibidas por la crítica y la taquilla.

De acuerdo con los reportes, la nueva película de Disney recaudó 33 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos, pese a haber costado 180 millones de dólares en producción, una cifra que la convierte en una de las mayores decepciones recientes del estudio.

A nivel internacional, "Tron: Ares" apenas alcanzó 60 millones de dólares en su primera semana, lo que ha generado preocupación entre los ejecutivos de la compañía por el futuro de la franquicia y la recepción de los fans.

Un socio de la agencia que supuestamente trabaja con Jared Leto afirmó que los estudios ya se habían distanciado del actor tras el fracaso de Morbius, la cinta derivada del universo de Spider-Man que también fue un tropiezo comercial.

"Podrías haber contratado a Ryan Gosling, no iba a funcionar", habría comentado el socio, sugiriendo que el problema no era el actor, sino el proyecto en sí.