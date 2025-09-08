TV Azteca crea cápsula informativa de Benito Juárez con IA

Con la aparición de la inteligencia artificial y el rápido avance de la tecnología, los medios de comunicación se han tenido que adaptarse a nuevas herramientas de trabajo. No obstante, muchas personas consideran que su uso debe mediarse y manejarse con cuidado.

El pasado viernes, la cuenta oficial de la televisora independiente TV Azteca publicó en su cuenta oficial de 'X' una cápsula informativa "narrada" por el expresidente de México Benito Juárez, hecha con inteligencia artificial, lo que despertó un gran debate entre los usuarios de la plataforma.

Bajo el hashtag #AmorPorMéxico, la cápsula de aproximadamente un minuto de duración muestra a Benito Juárez, personaje importante de la historia de México comúnmente evocada en el discurso de la 4T, paseando por diferentes escenarios: un pueblo rural o una oficial presidencial.

Como si se tratara de un video de superación personal, la cápsula explica el concepto de "la libertad ante la ley", haciendo una pícara comparación entre el actuar del sistema del estado actual y los verdaderos intereses que se tuvieron durante su mandato.

En el video, Juárez explica que durante su gobernatura pidió que los ciudadanos fueran tratados como "ciudadanos iguales ante la ley", condenando la idea de salir adelante a base de favores y privilegios otorgados por el Poder Ejecutivo y aplaudiendo los logros con esfuerzo y trabajo.

"Yo nací indígena. Viví la pobreza y la discriminación, pero jamás acepté que eso fuera una condena ni una excusa", aclara. "Todo lo que yo hice en la vida, lo logré por mis propios méritos, a mí nadie me dio nada ni me regaló nada", recalca.

Así mismo, destaca que los ideales actuales de Gobierno de México le están quitando la libertad y el respeto a los ciudadanos, volviéndolos dependientes del Estado y negándoles la oportunidad y el derecho de valerse por sí mismos y de gozar de su libertad.

"Un ciudadano que depende del gobierno no puede ser libre y mucho menos salir adelante. La igualdad ante la ley significa lo mismo para todos, mismas reglas, mismos derechos, mismas obligaciones", sentencia.

Además, en la descripción del video se agregó: "Porque cuando el Estado te trata como alguien que no puede por sí mismo, no te está liberando. Te está esclavizando". Al finalizar el video aparece la célebre frase del jurista con una modificación: "El respeto al derecho ajeno es la libertad ante la ley".

Como era de esperarse, las reacciones y opiniones de los usuarios no tardaron en aparecer, pues el video ya cuenta con más de 480 mil visualizaciones y más de 800 comentarios. Las opiniones se dividieron entre los internautas que tomaron el video como parte de una manipulación mediática y aquellos que apoyaron el mensaje del medio de comunicación.