De estreno

Emily Cooper es uno de los papeles más divertidos y entrañables que ha interpretado Lily Collins a lo largo de su carrera.

"Emily es apasionada, comunicativa y ama conocer gente, y es una actitud vital que comparto", declaró.

SU PERSONAJE

Sobre el aprendizaje que le ha dejado este papel dijo, es no abrumarse y preocuparse en exceso, sino a ser más práctica y encontrar soluciones.

La tercera temporada de la exitosa serie llegó a Netflix el 21 de diciembre con 10 capítulos llenos de nuevas aventuras en la capital francesa, así como algunas encrucijadas para su protagonista, entre ellas: decidir si permanece en París o si se olvida para siempre del chef Gabriel y se marcha a Londres con Alfie, su nuevo ligue.

Lily Collins comparte similitudes con su personaje de ´Emily en París´.

DESDE 2020

Desde el estreno de la serie en 2020, el personaje de Collins ha sido muy comparado con el de Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker en ´Sex and the City´, pero para la actriz existe una gran diferencia generacional.

"Emily es una mujer contemporánea que está más enfocada en su carrera, sus amigos, en viajar, aprender y centrarse en la relación con su propia identidad. Hacemos comedia desde un modelo de mujer más independiente", ha declarado.

ROMÁNTICA

Y agregó que en ocasiones le preguntan si su personaje es más workaholic que romántica, a lo que responde que es ambas cosas.

"Posee una mirada romántica de la vida y necesita a los demás, sus amigos, su entorno, pero no establece lazos de dependencia porque está buscándose y construyéndose a sí misma. Las nuevas generaciones respondemos más a ese modelo", señaló.

TALENTO NATO

Hija del reconocido cantante Phil Collins, Lily Jane nació un 18 de marzo de 1989 en Guildford, Inglaterra.

Sus primeros pasos en la actuación los dio a los dos años en la serie de la BBC ´Growing Pains´; su debut en el cine fue con la película ´Un sueño posible´ al lado de Sandra Bullock en 2009.

A este proyecto le siguieron ´Priest: El padre´, ´Sin escape´, ´Espejito Espejito´, ´Evitando el amor´ y ´Cazadores de sombras: Ciudad del hueso´.

En el 2013 protagonizó la chick flick ´Love, Rosie´ junto a Sam Clafin; un año después formó parte de ´La excepción a la regla´ y en 2017 participó en las cintas de Netflix ´Okja´ y ´To the Bone´.

Sus últimos proyectos en el cine han sido ´Tolkien´ y ´Extremely Wicked, Schokingly Evil, and Vile´; en televisión, ´90210´, ´The Last Tycoon´, ´Les Misérables´ y ´The Powerful Women´.

Escribió el libro ´Unfiltered: No regrets, No Shame, Just Me´.

NO SABÍAS

1.Egresó de Periodismo Televisivo por la Universidad del Sur de California; ha escrito para Elle Girl, Teen Vogue, Los Angeles Time y Seventeen.

2.Sus hobbies son ir a los parques de diversiones, al cine, acampar, cocinar y jugar boliche.

3.Escribió un libro que tituló ´Unfiltered: No regrets, No Shame, Just Me´ y se publicó en 2017.

4.Es fanática de Harry Potter.

5.Una de sus autoras favoritas es Jane Austen.

6.Le encanta comer sushi.

7.Su ícono de belleza es Audrey Hepburn.