Malas noticias para los fans

Malas noticias para los fansHBO Max dice adiós a clásicos de la animación este 2026
HBO Max comenzó el 2026 con malas noticias para los fanáticos de la animación; y es que, la plataforma dirá adiós a varias de las series y películas que marcaron a más de una generación.
Entre los proyectos que desaparecerán, a partir de este 31 de enero, se encuentran varios títulos protagonizados por Batman y Superman, dos de los superhéroes favoritos de DC.
Series y películas animadas de DC que saldrán del catálogo:
-"Superman: La serie animada"
-"Batman del Futuro (Batman Beyond)"
-"Batman: El valiente (The Brave and the Bold)"
-"The Batman (2004)"
-"Linterna Verde: La serie animada"
-"All-Star Superman"
-"Superman: Hijo Rojo"
-"Batman: Mala Sangre"
-"Liga de la Justicia: Crisis en Tierras Infinitas – Parte Tres"
Por si esto fuera poco, caricaturas que ya son considerados clásicos de la animación, como "Tom y Jerry", también serán retiradas de la plataforma, por lo que los fans tienen unos últimos días para poder verla.
Otras caricaturas que dejarán HBO Max:
-"Fenomenoide"
-"Don Gato y su pandilla"
-"Tom y Jerry Kids"
-"Pinky y Cerebro"
-"Jóvenes Titanes"
-"Los pequeños Looney Tunes"
-"Thundercats"
-"Scooby Doo ¿dónde estás?"
Aunque no se han dado detalles sobre la eliminación de estos contenidos, los rumores indican que podría estar relacionada a la reciente compra de Warner Bros. por Netflix, por lo que los cambios podrían continuar.