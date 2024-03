Dan Aykroyd estuvo cerca de lo sobrenatural desde que era niño

CIUDAD DE MÉXICO.- No es casualidad que el actor Dan Aykroyd se haya topado en su carrera con proyectos como "Los cazafantasmas" (1984, 1989, 2016, 2024), "Coneheads" (1993), "Los límites de la realidad" (1983) o "Evolución" (2001), porque lo sobrenatural y lo inexplicable siempre ha estado presente en su vida.

"De muy joven yo estaba expuesto a los escritos de mi bisabuelo que era investigador paranormal y espiritualista. Entonces, de niño yo ya escuchaba historias sobre esa granja en Canadá, donde había apariciones, visiones, ruidos de noche, pasos en las escaleras. Así que bueno, me intrigó, me dio curiosidad desde el punto de vista de alguien que quería saber si esto era real o no. Y yo empecé a investigar y leer, y descubrí que no estoy solo en estas creencias, que durante años hubo miles de investigadores y escritores en todo el mundo que tenían este interés y que querían saber qué estaba pasando. De hecho, yo creo que tengo una mente inquisitiva y que es parte de lo que me hace ir detrás de esto", dijo Dan Aykroyd.

Gracias a esto el actor aseguró que no ha perdido la capacidad de asombro que se tiene en la infancia, siempre ha sentido esa curiosidad latente y el deseo de saber más, es por eso que ha generado proyectos como "Cazafantasmas" y ahora la serie "Increíble", la cual realizó en colaboración con History y que se estrenará en México el 5 de abril.

"Cuando originamos Ghostbusters y lo escribimos con mis grandes colaboradores, ese entusiasmo y ese amor de lo inexplicable y lo incomprensible estaba muy vivo y sin duda está también en la serie Increíble. Cuando leí estos casos buenísimos que tocamos, estaba tan contento de poder mostrarlos porque están llenos de asombro y de misterio. Y a mí me encanta el misterio y la sorpresa, como a todo el mundo. Así que creo que mi curiosidad infantil sigue viva y que va a seguir buscando historias como las que presentamos aquí".

En "Increíble" se presentarán alguno de los casos más extraños e insólitos del mundo, los cuales son cien por ciento reales y que el equipo de investigación de History investigó a fondo para descubrir la realidad detrás de ellos, presentando cada caso a modo de relato que despertará la curiosidad de los espectadores.

"Cuando me trajeron el material, lo vi y dije, esto es exactamente lo que quiere ver el público. Estas son cosas que me gustan a mí, me encantan los eventos que desafían la mente, todo eso está combinado con un trabajo muy bien investigado, así que cuando vinieron a buscarme, me sumé rapidísimo y fue un privilegio para mí poder traer este material al público porque es muy bueno. Es entretenimiento de alta calidad y en eso es lo que yo quiero estar involucrado para siempre".

Casos como la isla de las muñecas en México, el misterio del Triángulo del Lago Michigan, el lugar más embrujado de todo Estados Unidos, el Sanatorio de Waverly Hills en Kentucky, un hombre que sobrevivió al impacto de un rayo siete veces, por mencionar algunos, son los que conforman la primera temporada de Increíble.

"Los escritores e investigadores que trabajan en History y A&E son muy meticulosos, no estamos imponiendo nada a la gente, les estamos contando historias reales y las respaldamos con hechos, investigación, información, imágenes y a veces con recreaciones. Con History lo que tienes son hechos comprobados e investigación meticulosa. Por eso, para mí fue muy fácil poner mi nombre acá y ser el presentador, porque yo sé que la audiencia va a recibir lo mejor al ver History", finalizó Dan Aykroyd.