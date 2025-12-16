¿Cómo fue que un lobo incomprendido de un anuncio francés conmovió al mundo?

Un humilde anuncio navideño de un supermercado francés está logrando algo que la mayoría de las marcas globales solo pueden soñar: conectar profundamente con millones de personas en todo el mundo, sin un solo fotograma de IA generativa.

El cortometraje de dos minutos y medio, "El no amado" (Le mal aimé), creado para Intermarché, cuenta una historia simple pero poderosa: un lobo solitario, temido y evitado por otros animales del bosque, decide cambiar.

En lugar de cazar, aprende a cocinar verduras y lleva un plato casero a una fiesta de Navidad, obteniendo gradualmente amistad y aceptación.

La narrativa se desarrolla en un mundo cálido, pintoresco y animado, enmarcado por las escenas de acción en vivo de un niño que escucha el cuento en Navidad.

Lo que podría sonar como una suave fábula infantil ha capturado corazones mucho más allá de Francia.

Tras pocos días de su debut, acumuló cientos de millones de vistas en todo el mundo, inspirando arte de fans, elogios internacionales y emotivas publicaciones de espectadores que dicen que el viaje del lobo refleja sus propias luchas con el sentido de pertenencia.

"Es un arco transformador, una historia de alguien que intenta cambiar para ser mejor", declaró a The Associated Press Julien Bon, director creativo de Romance, la agencia detrás del anuncio. "Y eso nos habla a todos".

Victor Chevalier, redactor senior de Romance, comentó que la respuesta se basó en una emoción real. En una era donde los anuncios digitales dependen cada vez más de atajos de IA, dijo que el público ha respondido a la humanidad artesanal detrás del filme. "La IA no puede crear historias", afirmó Chevalier. "Nosotros creamos historias".

Afirmó que el éxito de "El no amado" radicaba en el ritmo de su creación. "Lo que hace que nuestro comercial sea exitoso es que le dedicamos tiempo", expresó.