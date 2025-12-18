Stranger Things 5: Netflix regalará velas de los personajes

Con la incertidumbre por el destino de Hawkins a flor de piel, la quinta temporada de "Stranger Things" volvió a ser tendencia en redes sociales por los fans de la serie, quienes causaron revuelo al crear todo un movimiento pidiendo por el futuro de sus personajes favoritos.

Por este motivo, Netflix continuó con este trend y decidió ir un paso más adelante con una original dinámica para aumentar la expectativa por la llegada de la segunda parte de la temporada final de la serie el próximo 25 de diciembre.

¿Dónde se entregarán las velas de Stranger Things?

Netflix regalará velas con la imagen de los personajes de "Stranger Things" para "enviarles luz y protección" hasta el Upside Down. "Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes de Hawkins necesitan en esta última aventura y ven por tu vela para protegerlos", se lee en el mensaje de Netflix donde invita a los internautas a acudir por su vela los días sábado 20 y domingo 21.

Detalles sobre el evento de Netflix en Ciudad de México

La cita para repartición de este objeto que seguramente coleccionan los fanáticos de la serie será en Avenida José Martí esquina con Agricultura, Escandón I Sección, 11800 Ciudad de México. La entrega se realizará de 10:00 a.m. a 06:00 p.m. Asimismo, recalcó que las velas estarán sujeta a disponibilidad, pues se repartirá una por persona hasta agotar existencias.