Hacen magia musical con documental

Monterrey, N.L.- Now and Then, The Last Beatles Song es un documental corto de 12 minutos que muestra la magia tecnológica y humana que permitió que se estrenara un nuevo tema del cuarteto de Liverpool.

Utilizando un casete con un tema inédito compuesto por John Lennon, la misión inició en 1995, con los en aquel entonces tres sobrevivientes de la banda, que intentaron completar el trabajo de su compañero.

El problema es que la tecnología no permitía separar la voz, el piano y el sonido ambiente de la grabación de John, y pese a que los demás intentaron grabar sus partes, no se logró nada.

Ahora, casi 20 años después, gracias a tecnología creada para el documental The Beatles: Get Back de Peter Jackson, se lograron separar las pistas de una forma convincente, y el resto es historia.

Paul McCartney y Ringo Starr grabaron nuevamente sus partes, mientras que se utilizó material de 1995 del desaparecido George Harrison.





RESULTADO

El resultado es muy emotivo, contado con maravilloso material de archivo, y además en Disney+ se encuentra también disponible el video oficial de la canción, dirigido por Jackson.

Now and Then, The Last Beatles Song resulta es un gran regalo para los seguidores del grupo, y muy revelador para los fans de la tecnología.

Vale mucho la pena.