Impacto de la compra de Warner Bros. Discovery en la televisión pública

El pasado 5 de diciembre, Netflix, la plataforma de streaming líder a nivel global, anunció que comprará por casi 83 mil millones de dólares el estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery. El anuncio generó reacciones inmediatas tanto en los mercados financieros como en los sectores cultural y audiovisual.

¿Cómo afecta la compra de Warner Bros. Discovery a la televisión pública?

De este modo, el tema abrió una discusión de fondo sobre las consecuencias culturales, sociales y comunicacionales de la creciente concentración de contenidos en manos de pocos conglomerados. En este contexto, la maestra Claudia Arruñada, académica del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, analizó los riesgos que este tipo de movimientos representa para la televisión pública y el cine independiente.

El debilitamiento de la televisión pública y la concentración de audiencias

De acuerdo con Arruñada, una eventual consolidación de estudios, canales y plataformas bajo un mismo corporativo profundizaría una tendencia que ya se observa desde hace años: la pérdida de audiencias de la televisión abierta, especialmente la pública. Este fenómeno afecta con mayor fuerza a los públicos jóvenes, que han migrado de manera acelerada hacia el consumo bajo demanda.

La especialista explicó que, aunque la reducción en el número de plataformas podría parecer una ventaja económica para los usuarios, no necesariamente se traduce en precios más accesibles ni en una oferta más diversa. Por el contrario, cuando los grandes conglomerados concentran mayor cuota del mercado publicitario y de contenidos, los medios pequeños quedan en una posición vulnerable, con menor capacidad de financiamiento y visibilidad.

Además, advirtió que el retiro de anunciantes de espacios públicos y culturales hacia plataformas privadas impacta directamente en la sostenibilidad de proyectos educativos, informativos y culturales que dependen de esos ingresos.

Impacto en el cine independiente tras la compra de Netflix

En el ámbito cinematográfico, Arruñada subrayó que quien controle el catálogo de Warner Bros. Discovery tendría acceso a franquicias de enorme peso simbólico y comercial como Harry Potter, Game of Thrones y el universo DC. Este dominio, señaló, representa un golpe a la pluralidad creativa y a la posibilidad de narrativas independientes e innovadoras.

La académica destacó que estos conglomerados terminan marcando los criterios de calidad, rentabilidad y visibilidad, lo que deja fuera a realizadores independientes que no cuentan con grandes presupuestos de marketing. Controlar la producción audiovisual, sostuvo, implica también controlar narrativas, discursos y formas de representación social.

Consecuencias de la concentración de contenidos en el streaming

Finalmente, Arruñada llamó a observar estos procesos con una mirada crítica, ya que no solo definen el futuro del entretenimiento, sino también influyen en los hábitos de consumo, la diversidad cultural y el acceso a contenidos más allá de la lógica comercial.