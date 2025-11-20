Final de Miss Universo 2025: ¿Cómo y dónde ver?

La final de Miss Universo 2025 se celebra el jueves en Bangkok, Tailandia, donde Victoria Kjær Theilvig entregará la corona a su sucesora. Tras unas semanas previas marcadas por la controversia, la 74ª edición del certamen elegirá a su ganadora entre más de 100 finalistas de todos los continentes.

¿Cómo se puede ver la final?

En Estados Unidos, la transmisión en vivo se podrá ver a partir de las 7 p.m. del Este (0000 GMT) en Telemundo y a través del servicio de streaming Peacock. En Latinoamérica se podrá ver a través de Telemundo Internacional. Y para todo el mundo estará en el canal de YouTube de Miss Universo.

La gran final tendrá lugar en la Arena Impact de Bangkok, con capacidad para unos 12 mil espectadores.

Llega después de que Miss México Fátima Bosch protestara por el trato de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International. El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha —quien es mexicano—, se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente a Bosch por no quedarse callada. Bosch también recibió el apoyo de otras concursantes y se mantuvo en la competencia hasta la gran final.

Itsaragrisil ofreció una disculpa pública y en los últimos días se lo vio teniendo un trato amistoso con Rocha.

Fátima Bosch, Miss México. (Foto: AP)