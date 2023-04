Divertida comedia mexicana

Monterrey, N.L.

En este caso es un matrimonio a punto de celebrar sus 20 años de casados, aunque en realidad no hay nada que festejar ya que la relación se encuentra en las últimas.

Para solucionarlo, sus hijos les regalan un viaje todo pagado al hotel donde pasaron su luna de miel, con la esperanza de que reviva la flama, pero lo que sucede es que se quedan atorados en ese día una y otra vez, y necesitan encontrar la manera de salir de ese embrujo temporal.

Desde su primer día de llegada al lugar, las cosas no salen bien: su hotel -el cual ya no es lo que antaño era- traspapela su reservación, y terminan por darles una habitación en pésimas condiciones. Las cosas al siguiente día no mejoran, al deber lidiar entre otros, con un gerente incompetente (Luis Arrieta); un médico borrachín (Ari Telch); un turista ruso suicida (Niko Antonyan), y otras situaciones que no hacen sino hacer su estancia desagradable y fisurar aún más la ya de por sí agrietada relación entre ambos.

LOCA HISTORIA

Ari Telch es parte del reparto.

Al despertar al siguiente día, poco a poco la pareja se percata de algo extraño, y las cosas que pasaron el día anterior parecen estar volviendo a suceder. Y lo mismo ocurre al día siguiente, y de nuevo al siguiente de ese, y así sucesivamente. Tratando de entender qué pasa, se acercan a una chamana (Elizabeth Cervantes) quien los casó a través de un ritual años atrás, buscando en ella una explicación. Y les señala a un poderoso hechizo como el causante, revelando también que solo ellos mismos pueden encontrar la manera de romperlo. Y así, durante tres cuartas partes de la película, se la pasan tratando primero de huir, y al no lograrlo, deciden empezar a probar de todo (incluso fingir volverse a querer) con tal de librarse del sortilegio el cua les tiene atrapados en ese (irónicamente) paradisiaco lugar.

Parte del éxito del proyecto, que se convirtió en la película mexicana más taquillera de los últimos tres años, es que Adrián Uribe y Consuelo Duval interpretan personajes muy diferentes a los que realizan regularmente en televisión.

Tienen mucha química en pantalla y es refrescante ver una historia de amor mexicana con personajes maduros.

Si bien es de fórmula y sabemos para donde va, los protagonistas y su elenco de soporte sacan jugo de la situación y el resultado es bastante divertido.

Infelices para Siempre no es la cinta que va a cambiar la industria del cine en México, pero cumple de sobra su cometido.

Consuelo Duval y Adrián Uribe hacen buena química.

La cinta contó con un guion de Miguel García Moreno y Adriana Pelusi . Además, Infelices para siempre presume de dos locaciones nacionales: San Carlos y Puerto Peñasco en el estado de Sonora.

Aunque Infelices para siempre cuenta con las apariciones estelares de Consuelo Duval y Adrián Uribe, la película también incluye en su reparto a Carolina Miranda, la primera actriz Angélica Aragón, Livia Brito, Luis Arrieta, Ari Telch, Carlos Gatica, Ruy Senderos, Paly Duval, Jessica Taylor, Niko Antonyan, Isabella Vázquez, Lindsey Rojas y Elizabeth Cervantes.