'Cocaine Bear' se eleva con 23,1 millones de dólares, 'Ant-Man' se hunde

La comedia de terror gonzo con clasificación R " Cocaine Bear " recaudó 23,1 millones de dólares en su primer fin de semana, según estimaciones de los estudios el domingo, mientras que "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" de Marvel se redujo inusualmente rápido en su segundo fin de semana. fin de semana.

CRÍTICAS

"Quantumania" seguía siendo el número 1 con un estimado de $32,2 millones en ventas de boletos en los cines de EE. UU. y Canadá. Pero la secuela de "Ant-Man", golpeada con algunas de las peores críticas y puntajes de audiencia del Universo Cinematográfico de Marvel, cayó un 69,7% en su segundo fin de semana. Esa es la peor caída para una película de MCU, cayendo más rápido que "Black Widow" (67.8%), un estreno pandémico que debutó simultáneamente en los hogares.

En cambio, "Cocaine Bear" de Universal Pictures arrasó en los multicines, con una puntuación notablemente superior a las expectativas. Hecho por alrededor de $ 35 millones y dirigido por Elizabeth Banks, "Cocaine Bear" generó mucho revuelo solo por su título y su tráiler hecho para volverse viral.

"Cocaine Bear", con guión de Jimmy Warden y producido por Phil Lord y Christopher Miller ("Spider-Man: Into the Spider-verse", "The Lego Movie"), logró convertir una extraña historia de la vida real en una lengua. éxito de taquilla en la mejilla. Se basa en la historia real de un oso negro de 175 libras (79 kilogramos) que murió en las montañas de Georgia en 1985 después de comer de una bolsa de lona con cocaína que se había caído del avión de un contrabandista. (El contrabandista, un ex investigador de narcóticos de Kentucky, se lanzó en paracaídas y murió en Tennessee).

El tráiler de "Cocaine Bear", que se proyectó antes del Super Bowl, fue visto en todo el mundo por más de 90 millones, dijo Universal, y se incendió en las redes sociales. Pero transferir el zumbido de "puedes creer que es una película de verdad" a la taquilla no siempre funciona. "Snakes on a Plane", una película que muchos compararon con "Cocaine Bear", se estrenó con 13,9 millones de dólares en 2006.

"El público descubrió esta comedia muy escandalosa e histérica que presentó nuestra directora Elizabeth Banks", dijo Jim Orr, jefe de distribución de Universal. "La película cumple absolutamente con su absurda premisa. La gente quería salir y pasar un buen rato en el teatro".

"Cocaine Bear" logró un rendimiento superior a pesar de las críticas mixtas de los críticos y una CinemaScore de "B-" del público. El 59 % de los compradores de entradas eran hombres y el 63 % tenían entre 18 y 34 años. Agregó $ 5.3 millones en el extranjero. "Quantumania" está superando más fácilmente a "Cocaine Bear" a nivel internacional, donde sumó $46,4 millones durante el fin de semana.

En casi el epítome de la contraprogramación de "Cocaine Bear", "Jesus Revolution" de Lionsgate también debutó con fuerza. La película, igualmente inspirada en una historia real, está protagonizada por Kelsey Grammer como un ministro de California y Joel Courtney como un ministro de jóvenes, y dramatiza el movimiento de los hippies cristianos a finales de los 60 y principios de los 70. Se lanzó con $ 15,5 millones durante el fin de semana y proyecciones anticipadas. Producida por Kingdom Story Company, "Jesus Revolution" demostró ser popular entre el público cristiano y superó las expectativas al principio. Obtuvo un A+ CinemaScore.

La próxima semana debería ver un nuevo campeón en la taquilla, con el lanzamiento de "Creed III" de Michael B. Jordan.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. "Ant-Man and the Wasp: Quantumania," $32.2 millones

2. "Oso Cocaína", $23.1 millones.

3. "Revolución de Jesús", $15.5 millones.

4. "Avatar: El Camino del Agua", $4.7 millones.

5. "El gato con botas: El último deseo", $4,1 millones.

6. "El último baile de Magic Mike", $3 millones.

7. "Toca la cabaña", $1.9 millones.

8. "80 para Brady", $1.8 millones.

9. "Desaparecido", $1 millón.

10. "Un hombre llamado Otto", $850,000.