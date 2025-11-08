Crepúsculo regresa a cines en noviembre

Si naciste antes de 2008, sabes que uno de los dilemas más intensos de la adolescencia fue elegir entre Team Edward o Team Jacob. Durante años, "Crepúsculo" dividió amistades, generó memes y marcó una era del romance juvenil.

Ahora, más de 15 años después, los fans podrán revivir la historia en pantalla grande: Cinépolis reestrenará las cinco películas de la saga durante noviembre.

¿Cuál es la historia detrás de Crepúsculo?

En un rincón lluvioso de Washington, Bella Swan conoce al enigmático Edward Cullen, un vampiro centenario con quien vivirá un amor imposible lleno de peligro, deseo y tensiones sobrenaturales. La llegada de Jacob Black, su amigo de la infancia convertido en licántropo, desencadena la rivalidad que trascendió la pantalla y consolidó el famoso triángulo amoroso que dividió al mundo y convirtió a sus protagonistas en íconos de la cultura pop.

Basada en las novelas de Stephenie Meyer, la saga se estrenó entre 2008 y 2012, con cinco películas dirigidas por cineastas como Catherine Hardwicke, David Slade y Bill Condon. Estas adaptaciones lanzaron a la fama mundial a Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner. En cifras, también fue un fenómeno: "Amanecer – Parte 2" recaudó más de 848 millones de dólares y se colocó entre las películas más taquilleras de 2012, compitiendo directamente con Harry Potter.

¿Cuáles son las fechas del maratón Crepúsculo en cines?

Cinépolis traerá de vuelta la saga completa con funciones especiales en salas seleccionadas de todo el país. Aquí las fechas para volver a Forks o conocer por primera vez a los Cullen y a los Quileute:

- Crepúsculo (2008): 6 de noviembre

- Luna Nueva (2009): 13 de noviembre

- Eclipse (2010): 20 de noviembre

- Amanecer – Parte 1 (2011): 27 de noviembre

- Amanecer – Parte 2 (2012): 27 de noviembre

La preventa inició el 30 de octubre y, como suele ocurrir con los reestrenos nostálgicos, los boletos se están agotando rápidamente.

¿Qué curiosidades destacan en la saga Crepúsculo?

Stephenie Meyer hizo un cameo en la primera película y prohibió el uso de colmillos tradicionales. Taylor Lautner estuvo a punto de perder el papel de Jacob, pero una transformación física radical lo mantuvo en el elenco. Amanecer – Parte 1 generó controversia por la escena de parto, que incluso provocó advertencias por riesgo de epilepsia. La batalla final de Amanecer – Parte 2 no existe en los libros; fue un giro del guion que enloqueció al público.