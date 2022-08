Aventuras épicas, cocina y comedia

"NO-RECIPE ROAD TRIP WITH THE TRY GUYS".

´THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER"

Una batalla épica de precuelas está por comenzar. "The Lord of the Rings: The Rings of Power" ("El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder") debuta a nivel mundial el viernes 2 de septiembre en Amazon Prime Video, muy poco después de "House of the Dragon" de HBO, que se desarrolla dos siglos antes de "Game of Thrones".

La serie de Amazon ocurre toda una era antes de los sucesos de las novelas "The Hobbit" ("El hobbit") y "The Lord of the Rings" ("El Señor de los Anillos") de J.R.R. Tolkien, con una amenaza maligna sobre la pacífica Tierra Media.

"NO-RECIPE ROAD TRIP WITH THE TRY GUYS"

El cuarteto de amigos y socios conocido como The Try Guys ha obtenido muchos seguidores en YouTube con su graciosa y rara disposición para aventurarse en aguas culinarias desconocidas (para ellos).

Ahora llevan ese enfoque a la televisión con "No-Recipe Road Trip with the Try Guys" en la que Ned Fulmer, Keith Habersberger, Zach Kornfeld y Eugene Lee Yang visitan restaurantes en Nashville; Los Angeles; Charleston, Carolina del Sur; Atlanta; y Santa Barbara, California, para hacer el famoso platillo de cada establecimiento, pero sin seguir instrucciones.

La serie comienza el miércoles en Food Network y se podrá ver por streaming en discovery+.

WOLF LIKE ME

Es una ecléctica propuesta que navega entre la comedia, el drama, la fantasía y la ciencia ficción, para reflexionar sobre las relaciones románticas pasados los 30 o 40 años de edad, sobre cómo afrontar las diferencias y cómo dejar atrás las malas experiencias previas en el terreno del amor. No obstante, la serie se adentra en otros territorios más dramáticos y derriba las fronteras de los géneros, al navegar por todo el abanico de tonos.