Hará cine sólo para los suyos

El mexicano de 64 años, conocido en el séptimo arte principalmente por escribir los guiones de películas como Amores Perros, 21 Gramos o Babel, todos con la dirección de Alejandro González Iñárritu, con quien rompió lazos por diferencias laborales, explicó que sólo permitirá que sus hijos Mariana y Santiago Arriaga lideren sus historias, además de él.

NO DESPERDICIARÁ SU TALENTO

"Si voy a escribir cine solamente será para mí y para mis hijos, nada más. Me quedan pocos años de vida y no los voy a desperdiciar con alguien que dirija mi material. Si no lo voy a hacer yo, no quiero que lo haga otra persona, solamente mis hijos.

"Ellos (sus hijos) tienen el mismo gusto que yo y la misma visión del mundo con su propia individualidad, porque trabajar con gente que tiene un gusto distinto al tuyo en este negocio es una pesadilla", dijo.

Arriaga, director del filme The Burning Plain, trabaja actualmente en la película A Cielo Abierto, escrita por él, junto con Mariana y Santiago, de 31 y 29 años, respectivamente. Los jóvenes dirigirán el filme que corresponde a la primera parte de una trilogía integrada por Amores Perros y 21 Gramos, películas que se filmaron antes.

"Esa película la iba a dirigir yo, me compraron los derechos por muchos años y nunca me la dieron a mí, siempre ponían a otros directores cuando yo no estaba de acuerdo con ello porque no coincidían con la visión de la película y yo insistía en que la había vendido para dirigirla yo.

"Entonces dije: no se va a hacer hasta que recupere los derechos. Cuando ya los recuperé, pensé en dirigirla, pero luego me pareció mejor que la dirijan mis hijos", comentó.

Los descendientes de Guillermo Arriaga no son completamente nuevos en el cine. Ambos codirigieron el cortometraje Libre de Culpa (2017), que les dio su primera nominación a los Premios Ariel, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

LO QUE VIENE

El primer largometraje que la triada hará en conjunto, y que tiene que ver con un accidente en carretera que tuvo el propio Guillermo, se filmará en octubre, en Ciudad de México y en Coahuila.