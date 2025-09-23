Alza la voz por el cine

La actriz María Rojo urge a las autoridades del cine mexicano a promulgar una nueva Ley Federal de Cinematografía porque la vigente, que data de hace más de dos décadas, esta rebasada en el ámbito digital.

La actriz fue, a inicios del siglo, unas de las principales promotoras del nuevo texto, aprovechando su estancia en las cámaras de diputados (1997-2000). Desde el año pasado un nuevo texto estaba listo y revisado en Presidencia de la República, pero no prosperó. Ahora el Instituto Mexicano de Cinematografía ha coordinado una serie de encuentros con diversos sectores de la comunidad fílmica, para que ahora sí pase lo más consensuada posible.