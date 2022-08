Estrenos cinematográficos

"HONK FOR JESUS. SAVE YOUR SOUL"

Regina Hall y Sterling K. Brown protagonizan la comedia "Honk for Jesus. Save Your Soul", que se presentará en cines y por streaming en Peacock el viernes 2 de septiembre. Brown interpreta al esposo de Hall y pastor de una megaiglesia bautista del sur de Estados Unidos que necesita reponerse tras un escándalo. Es el debut como directora de Adamma Ebo y se estrenó previamente en el Festival de Cine de Sundance. "Jurassic World: Dominion" ("Jurassic World Dominio") también se estrena en Peacock el viernes. Es la tercera y, supuéstamente, última entrega de la serie "Jurassic World" e incluye a miembros del elenco de la película original de "Jurassic Park" Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, quienes se suman al nuevo talento que incluye a Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Aunque no es la mejor película del grupo, tiene buenos momentos, especialmente cuando DeWanda Wise está en pantalla.

"THE PHANTOM OF THE OPEN"

En 1976, Maurice Flitcroft, un operador de grúa de un astillero, entró al Abierto de Gran Bretaña sin haber jugado golf y tuvo la peor ronda clasificatoria de la historia del torneo.

Su historia toma un extravagante giro optimista en "The Phantom of the Open", protagonizada por Mark Rylance como Maurice y Sally Hawkins como su esposa Jean. La película estará disponible en video a la carta a partir del martes 30 de agosto. En su reseña para AP, Jocelyn Noveck escribió que "las imágenes reales de Maurice hacia el final de la película son verdaderamente fascinantes y dejan ver que la historia de Flitcroft quizá no fue tan amable como la que acabamos de ver. Pero es difícil negar que han sido unos 18 hoyos tremendamente disfrutables".

