Vuelve Cindy la regia en serie

Ciudad de México.- ¡Cindy, la niña más fresa de San Pedro Garza García, Nuevo León, está de vuelta... ahora en formato de serie!

PERSONAJE

El personaje de Cindy la Regia, nacido en una tira cómica del escritor Ricardo Cucamonga, ha evolucionado a través de las generaciones.

La película de 2020, protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro, se convirtió en el título mexicano más taquillero del año, con 106 millones 541 mil 500 pesos y un millón 876 mil 687 de espectadores, según Canacine.

En Cindy la Regia: La Serie es apenas una adolescente con todas las ganas de comerse al mundo y cumplir todo lo que se propone.

Para lograrlo, se da cuenta que tener amor propio es el gran secreto, pero eso es muy difícil durante la preparatoria y las presiones exigidas por la alta sociedad de San Pedro.

"Sinceramente, con Cindy aprendí a no lastimar para no ser lastimado". Michelle Pellicer, actriz

Michelle Pellicer, quien sólo había hecho cortometrajes antes de conseguir este proyecto, será la encargada de darle vida a "la nueva Cindy".

Esta versión conservará el sello original del personaje de niña bien y adinerada, quien ahora lo perderá todo luego de la filtración de un video comprometedor, y hará énfasis en el amor propio.

"Me gustaría llegar a todas las niñas y los niños, poder darles una enseñanza sobre lo que Cindy quiere transmitir sobre quererse a uno mismo. Le tengo mucho amor a Cindy. Al ser mi primer proyecto en Netflix, es una emoción que no se puede medir.

"Además, sentí una conexión muy fuerte con el personaje y su mensaje de siempre ser fiel, amarte, luchar por ti y el entender que tú eres tu prioridad. Obviamente, Cindy siempre va será parte de mí y será mi consentida", dijo en entrevista Pellicer.

La primera temporada de Cindy la Regia: La Serie, que consta de siete episodios, se estrenarán en la plataforma de streaming el 20 de diciembre.

"Mucha gente cree que Cindy es solamente una niña rubia de San Pedro, cuando en realidad es una niña con un corazón gigantesco que está dispuesta a luchar por amor y amistad hasta la muerte.

"Realmente, se esfuerza para demostrarle a los demás que es capaz, pero justo en la serie va en que (antes) es necesario demostrarte a ti misma", adelantó Pellicer.

La producción pretende ser una historia inspiracional para los jóvenes, ya que abarca temas sociales como los cambios hormonales, el primer amor, la orientación sexual y la reputación que tienen los adolescentes en las redes sociales.

"Las nuevas generaciones tienen una mentalidad muchísimo más abierta que las anteriores, pero hay ciertos puntos y lugares en el mundo en que aún no es normal y está bien, así se criaron y no soy nadie para criticar eso.

"Tuve la oportunidad de llegar a hablar con una niña Sampetrina que me decía: 'Es que me da miedo hablar de mi sexualidad, mis gustos y alzar la voz'. Me gustaría que todas esas niñas que se sienten perdidas puedan encontrar un confort con Cindy", comentó Pellicer.

La actriz aseguró que fue todo un reto interpretar a Cindy, ya que, tras su audición, en 2022, su incorporación al proyecto fue muy rápida y no le permitió una preparación extensiva.

"El mayor reto fue conectarme con Cindy en una semana y, sinceramente, conecté muy bien. Todos los demás actores llevaban meses de preparación y yo tenía una semana para aprender el acento regio", aseguró Pellicer.