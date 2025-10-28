Nuevo récord para el anime en cines

Una adaptación a la gran pantalla del popular anime Chainsaw Man ha superado a una biografía de Bruce Springsteen y a la secuela de terror Black Phone 2 para liderar la taquilla de América del Norte.

Es el último triunfo para una película de anime, menos de dos meses después de que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle debutara con un récord de 70 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para el anime en los cines.

¿Cuál es la recaudación de Chainsaw Man?

Chainsaw Man — The Movie: Reze Arc reclamó el puesto número uno al recaudar 17,25 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según Comscore. Black Phone 2 cayó al número dos con 13 millones de dólares en su segunda semana.

Dos nuevos estrenos, la comedia romántica Regretting You y Springsteen — Deliver Me From Nowhere, la primera biografía sobre la leyenda del rock, recaudaron 12,85 millones y 9,1 millones de dólares respectivamente. Tron: Ares completó los cinco primeros con 4,9 millones de dólares en la taquilla, según las estimaciones reportadas por los estudios y publicadas por Comscore.

¿Qué trata Chainsaw Man?

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc es una adaptación cinematográfica independiente de la popular serie de manga sobre un cazador de demonios cuyos brazos y cabeza pueden transformarse en motosierras. Parte historia de amor, parte aventura de horror, la película es una historia independiente basada en la serie de manga creada por Tatsuki Fujimoto y adaptada a una serie de anime en 2022.

Es otro triunfo para Crunchyroll, propiedad de Sony, que también lanzó Infinity Castle el mes pasado.

¿Cuál es la reacción del público?

Deliver Me From Nowhere está protagonizada por Jeremy Allen White como Bruce Springsteen, centrándose en las dificultades que el rockero tuvo cuando creaba su álbum Nebraska en 1982. White tuvo que aprender a tocar la guitarra y tenía poca experiencia cantando antes de asumir el papel de Springsteen, quien estuvo involucrado en la producción.

La película obtuvo una calificación de B+ en Cinemascore, mientras que Chainsaw Man recibió una A por parte del público.

Black Phone 2 está protagonizada por Ethan Hawke y Mason Thames en la secuela del exitoso original de 2021. Ahora ha recaudado casi 50 millones de dólares a nivel nacional.

Regretting You, una tragicomedia protagonizada por Dave Franco, Alison Williams, Scott Eastwood y Thames, es la última adaptación de una novela de Colleen Hoover.