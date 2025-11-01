Actores mexicanos recuerdan el miedo que les causaron El exorcista y Carrie

El exorcista y Carrie son dos de las películas de terror que más han puesto los pelos de punta a actrices y actores mexicanos.

Ambas cintas, estrenadas originalmente a mediados de los 70's, son consideradas como clásicos del género porque no solamente erizaron la piel a quien las vio en pantalla grande, sino porque causaron noches de insomnio y, para alguno, alejarse del género por no soportar sustos.

¿Qué recuerdan los actores sobre estas películas?

Tal es el caso de Macaria, José Elías Moreno y Luis Gatica, quienes en Día de Muertos recuerdan las historias que les dieron miedo. "No soy especialmente fan de ese género, pero hay películas maravillosas como El exorcista que me dio mucho miedo, la cosa es que después de verla, quise leer el libro y me acuerdo de que me lo aventé en dos días, porque cuando empezaba a oscurecer no podía seguirlo leyendo", dice Macaria, actriz en la serie de comedia Vecinos, de buen humor.

Aclara que, aunque jamás ha tenido experiencias paranormales, eso no quita que existan. "No se trata de creer o no, pienso que hay gente que tiene un tipo de sensibilidad para esas cosas", indica.

¿Cómo vivieron el impacto de Carrie?

Moreno (Golpes de suerte y Papá por siempre), en tanto, recuerda cuando tuvo la oportunidad de ver Carrie, la cinta que aborda la vida de una chica con poderes mentales, en el viejo cine Roble de la Ciudad de México. Cuenta que cuando iba entrando al cine veía a la gente salir llorando o casi desmayada y pensó que eran exageraciones. "La vi sentado en la última escalera del cine y bueno, conforme iba transcurriendo la película decía, bueno, sí está padre, muy bien hecha. De pronto con el final si lancé un grito", relata divertido el actor.

En su vida cotidiana y aunque nunca los ha visto o sentido su presencia, si sabe que sus padres (el actor José Elías Moreno, Simitrio) le han ayudado a no cometer tonterías. "Por ejemplo cuando manejaba con alcohol, de joven, siento que de pronto echan la mano", abunda.

¿Qué opinan sobre el género de terror?

Y Gatica dice que la primera entrega de Halloween lo puso mal. De hecho, no le agrada para nada el género. "De hecho no me gusta que me asusten, cuando pasa me pongo mal y empiezo a soltar madrazos", apunta riendo.