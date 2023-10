Tributo Ochentero "Carretera 15"

Ciudad de México

Era 1989 cuando Marco (Cristóbal Orellana), Lulú (Tatiana del Real), Frank Rodríguez (Jonás) y Andy (Paul Pineda) se fueron de fin de semana de Guadalajara a Tequila, pero se quedaron a medio camino porque su auto se descompone y cada uno de ellos se desquicia.

En el filme Carretera 15, escrito por Rodríguez y dirigido por Rafael Altamira, el relato tiene que ver con drama juvenil y suspenso, ya que nadie se explica qué le pasa a cada uno de los personajes.

"Estoy muy orgulloso de decir que es cine independiente, de Guadalajara, y que tiene una historia muy sólida. La tenía en la mente desde hace 11 años, cuando fuimos a un festival de cine a Acapulco, y de regreso en la carretera, me pregunté ¿y si pasara algo y nos quedáramos en el camino? ¿Si no pudiéramos comunicarnos y salir de ahí? ", contó Rodríguez.





LA ADAPTACIÓN

Drama juvenil

Y conversando con amigos y conocidos, coincidieron en que debería ser adaptada a una época en la que no hubiera celulares.

"No podía funcionar si no era así. teníamos que pensar en una época en la que no hubiera comunicación inmediata. Y además, es un homenaje a lo que sucede en Guadalajara en los 80.

"Nos ocupamos de los detalles, de cuidar el arte, la dirección; la casa es de mi abuela, incluso hay un TeleGuía, que era una revista que se usaba mucho en esos tiempo, y hay un disco de Lucero, que era el que sonaba en esos años", apuntó Frank.

Para los amantes del rock y de la música de antaño, hay dos participaciones que llamarán la atención: Gabriela Martínez, conocida como Carmín, hace un cameo, y hay una canción inédita de Sombrero Verde, que luego de transformarse, ahora es conocido como Maná.

AMBIENTADA

Se ubica en 1989.

"Quería que tuviera que ver con mi infancia, yo era muy fan de Menudo, de los músico de esa época y no quería llegar a lo común, como Kenny (y Los Eléctricos), Rostros Ocultos. No, fue con Maná.

"Hablé con Gustavo (Orozco), que estuvo en Sombrero Verde, y es muy amigo de Fher Olvera, entonces pedimos permiso y es algo muy loco, y lindo, tener estas dos partes".

Carmín, quien cantaba "Tecno Amor" y "Estoy a Punto de Serte Infiel", interpreta "Let´s Go".

Y en el caso de Sombrero Verde, en donde sale Mario Cuevas "La Garra", interpretan la canción "Te Voy a Conquistar", que cantaba Fher, y la pieza que no se había dado a conocer es "Sueños".