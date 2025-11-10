¿De qué trató el episodio 3 de It: Welcome to Derry?

La nueva serie de HBO Max, It: Welcome to Derry, ha devuelto el terror a la pantalla chica, reviviendo a uno de los entes más icónicos de la industria.

La serie basada en la emblemática novela de Stephen King y sus adaptaciones cinematográficas es una precuela que expande el universo de "Eso" y pretende indagar en los orígenes de la espeluznante criatura que aterra a los habitantes.

¿Qué ocurrió en el capítulo 3?

A lo largo de ocho capítulos y con un enfoque que abarca más de cinco décadas, esta temporada explora la tenebrosa historia del pueblo de Derry y el origen de la elección de la forma del payaso Pennywise por parte de la entidad sobrenatural.

El tercer capítulo de It: Welcome to Derry, titulado "Now you see it" o "Ahora lo ves", une el misterio con el miedo y mezcla el terror psicológico con los secretos militares que se esconden debajo del pueblo.

En tanto que el General Shaw continúa dedicado a su misión secreta, el capítulo revela que el ejército podría estar involucrado en algo más terrorífico que simples experimentos. Un descubrimiento misterioso termina en una intensa búsqueda aérea y el inicio de nuevas excavaciones, marcando un momento decisivo y de no retorno para Derry, pues aquello que intentan cazar -o mantener bajo control- no aparenta ser humano.

Entre flashbacks al pasado, que revelan uno de los primeros ataques del ente sobrenatural, el episodio indaga en las consecuencias del racismo arraigado al pueblo en la época, los secretos del gobierno y las primeras pruebas de que Pennywise sigue vivo y Derry nunca se libró del mal.

¿Qué más se puede esperar de la serie?

1. Indagará en universos más allá de "It". Esta adaptación, basada en la novela de Stephen King, no solo expande el universo original de "Eso", mostrando detalles que se omitieron en otras producciones, sino que engloba la complicada mitología que el autor ha planteado en otras de sus obras más conocidas, por ejemplo, The Dark Tower.

2. King estuvo involucrado en la producción. Según el director Andy Muschietti, Stephen King supervisa todo y la serie arranca con su aprobación.

3. El horror también viene de la violencia sistémica e ignorada. En esta adaptación se pretende que quede más claro cómo la violencia y las maldiciones de Derry no vienen únicamente por parte del ente horroroso, sino por un esfuerzo colectivo. Con la indiferencia de los ciudadanos en Derry, King intenta demostrar que el verdadero horror también es "humano".