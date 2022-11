´Piratas del Caribe´ fue cancelada

Ciudad de México

"Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mucho tiempo, para tener más una historia protagonizada por mujeres, no totalmente dirigida por mujeres, sino solo un tipo diferente de historia, que pensamos que habría sido realmente genial", dijo la actriz a la revista Vanity Fair.

La actriz también agregó que a pesar de todo el empeño que le ha puesto a este filme siente que Disney no quiere llevar Piratas del Caribe a la pantalla grande.

También se tiene contemplado un spin- off del capitán Jack Sparrow pero en versión femenina, aún no se sabe si este proyecto se realizará. Hasta el momento Disney no se ha pronunciado al respecto.